Роднина о проекте Global Skating Academy: «Большой вопрос – кто из иностранцев захочет приехать? Не исключено, что на родине их перестанут финанисровать»

Теги Ирина Роднина Этери Тутберидзе Global Skating Academy Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Эта система давно работает во всём мире. В Европе, США и Канаде фигуристы много лет соревнуются на клубном уровне. Мы же пока в каком-то смысле находимся в хвосте.

Конечно, наши фигуристы смогут спокойно кататься в таких турнирах, не нарушая правил ISU, ведь они не носят официального статуса. Но вопрос: какие клубы они пригласят? Или мы опять будем вариться в собственном соку?» – сказала Роднина. 

«У меня большой вопрос: кто из иностранцев захочет к нам приехать? Наши же и так сражаются между собой на внутренних стартах. Поэтому создание Global Skating Academy я не могу назвать каким-то выходом из сложившейся ситуации. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Фигура Тутберидзе, безусловно, способна привлечь спортсменов из других стран, но не исключено, что в случае сотрудничества с российским тренером их на родине просто перестанут финансировать», – цитирует Роднину RT.

6 комментариев

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Ёжик_в_тумане
Ирина Константиновна, к вам никто приезжать и не собирается, клуб международный, в учеридителях представители 3 стран.
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Храбрая виолончелистка
Как показали два пайдемийных сезона и отстранение россиян, в ИСУ ещё те ретрограды, и пардон, импотенты. Может и стоит в них палочкой потыкать...Будем наблюдать...
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Viks
Мечта дедушки срубить бабла с приглашенных в Турцию на семинар превратилась в головах мечтателей в межклубный международный турнир - хорошо, что не в межгалактический.
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Маргарита Михайловна
Не зря же Тутберидзе к президенту не пошла. Тут всё нормально будет.
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Alex1104
А сколько разговоров о том, что "там" государство никого не финансирует, это только у нас... "Вместо того, чтобы пенсионерам раздать" и т. п.
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Oleandra
Вот и проверим - захотят финансировать или нет.. может, они ждут, чтобы Этери уехала вообще из страны вместе с штабом.. а может не ждут.
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