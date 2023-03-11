Роднина о проекте Global Skating Academy: «Большой вопрос – кто из иностранцев захочет приехать? Не исключено, что на родине их перестанут финанисровать»

высказалась о проекте Global Skating Academy.

О создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy стало известно 8 марта. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой .

«Эта система давно работает во всём мире. В Европе, США и Канаде фигуристы много лет соревнуются на клубном уровне. Мы же пока в каком-то смысле находимся в хвосте.

Конечно, наши фигуристы смогут спокойно кататься в таких турнирах, не нарушая правил ISU, ведь они не носят официального статуса. Но вопрос: какие клубы они пригласят? Или мы опять будем вариться в собственном соку?» – сказала Роднина.

«У меня большой вопрос: кто из иностранцев захочет к нам приехать? Наши же и так сражаются между собой на внутренних стартах. Поэтому создание Global Skating Academy я не могу назвать каким-то выходом из сложившейся ситуации. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Фигура Тутберидзе, безусловно, способна привлечь спортсменов из других стран, но не исключено, что в случае сотрудничества с российским тренером их на родине просто перестанут финансировать», – цитирует Роднину RT.