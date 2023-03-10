Мемориал Жука. Базылюк, Костылева, Принева, Петрова, Плескачева выступят с элементами

Сегодня в Йошкар-Оле на девочки выступят с элементами.

Мемориал Станислава Жука

Йошкар-Ола

Девочки, старшая группа

Элементы

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Вторая разминка

8. Лидия Плескачева

10. Агата Петрова

Третья разминка

12. Валерия Лукашова

13.

Четвертая разминка

16.

18. Елизавета Андреева

Пятая разминка

24.