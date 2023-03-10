Мемориал Жука. Базылюк, Костылева, Принева, Петрова, Плескачева выступят с элементами

Теги сборная России результаты женское катание Елена Костылева Алена Принева Мемориал Станислава Жука Елизавета Андреева Лидия Плескачева Агата Петрова Валерия Лукашова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Сегодня в Йошкар-Оле на Мемориале Станислава Жука девочки выступят с элементами.

Мемориал Станислава Жука

Йошкар-Ола

Девочки, старшая группа

Элементы

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Вторая разминка

8. Лидия Плескачева

10. Агата Петрова

Третья разминка

12. Валерия Лукашова

13. Маргарита Базылюк

Четвертая разминка

16. Елена Костылева

18. Елизавета Андреева

Пятая разминка

24. Алена Принева

1 комментарий

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Храбрая виолончелистка
Чей-то девчули без комментариев остаются ?))) Начнём-с! Удачи крошкам и чисто исполненных элементов.
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+4
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