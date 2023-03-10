Мемориал Жука. Базылюк, Костылева, Принева, Петрова, Плескачева выступят с элементами
Сегодня в Йошкар-Оле на Мемориале Станислава Жука девочки выступят с элементами.
Мемориал Станислава Жука
Йошкар-Ола
Девочки, старшая группа
Элементы
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Вторая разминка
8. Лидия Плескачева
10. Агата Петрова
Третья разминка
12. Валерия Лукашова
Четвертая разминка
16. Елена Костылева
18. Елизавета Андреева
Пятая разминка
24. Алена Принева
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