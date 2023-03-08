Александр Галлямов: «Fan ID не оформил. Уже жду, чтобы мы наконец-то сходили на стадион посмотреть футбол после зимней паузы»

заявил, что еще не оформил Fan ID.

Галлямов является болельщиком петербургского «Зенита».

«Fan ID не оформил. У нас тренер, который по прыжкам работает в клубе, рассказывал, как он все это делал, ходил в МФЦ.

Меня немножечко ввели в курс дела, но все-таки хочется посмотреть футбол вживую. По телевизору, конечно, интересно, но вживую гораздо круче.

Уже жду, чтобы мы наконец-то сходили на стадион посмотреть после зимней паузы», — сказал чемпион мира в парном катании.