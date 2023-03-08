Александр Галлямов: «Fan ID не оформил. Уже жду, чтобы мы наконец-то сходили на стадион посмотреть футбол после зимней паузы»

Теги Зенит премьер-лига Россия пары Александр Галлямов Fan ID Фигурное катание

Александр Галлямов заявил, что еще не оформил Fan ID. 

Галлямов является болельщиком петербургского «Зенита». 

«Fan ID не оформил. У нас тренер, который по прыжкам работает в клубе, рассказывал, как он все это делал, ходил в МФЦ.

Меня немножечко ввели в курс дела, но все-таки хочется посмотреть футбол вживую. По телевизору, конечно, интересно, но вживую гораздо круче.

Уже жду, чтобы мы наконец-то сходили на стадион посмотреть после зимней паузы», — сказал чемпион мира в парном катании. 

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5 комментариев

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nobrainnopain
Один раз оформил и ходи на футбол наслаждайся. Вопрос правда и к властям: зачем тем, кто уже свой хавальник засветил в МФЦ при подключении Госуслуг, второй раз туда идти?
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Julia_Lawyer
Ответ В Питере Пять
Ну вот на Динамо можно сходить без Fan ID.
На ДМ и собирается, если правильно поняла его комментарий.
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В Питере Пять
Ну вот на Динамо можно сходить без Fan ID.
+2
0
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Истинный зенитовец
Ответ Dexter Dallas
Как обтекаемо. Так ты за или против?
Он из тех, кто говорит «ну надо, значит надо».
Пока не оформил, но, похоже, оформит, когда решит на стадион сходить
+1
-3
-2
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Dexter Dallas
Как обтекаемо. Так ты за или против?
+1
-2
-1
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