Авербух на турнир шоу-программ поставит номера для Медведевой, Туктамышевой, Семененко и Погорилой

рассказал, кому из фигуристов ставит показательные для турнира шоу-программ.

«Я работаю с Мишей Колядой, делаем программу и с Лизой Туктамышевой. Также делаем уже программу Жени Медведевой, Тани Тотьмяниной, , .

Тоже помогаю делать программу , ну и сейчас, наверное, Женя Семененко присоединится», – сказал Авербух.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве.