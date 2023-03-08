Авербух на турнир шоу-программ поставит номера для Медведевой, Туктамышевой, Семененко и Погорилой
Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов ставит показательные для турнира шоу-программ.
«Я работаю с Мишей Колядой, делаем программу и с Лизой Туктамышевой. Также делаем уже программу Жени Медведевой, Тани Тотьмяниной, Максима Маринина, Алексея Ягудина.
Тоже помогаю делать программу Анне Погорилой, ну и сейчас, наверное, Женя Семененко присоединится», – сказал Авербух.
Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве.
Да и у остальных никто ничего не требовал. Раздали по 250 тыщ на костюмы и постановки, все всё увидят 18 марта.
Проги увидим от Авера и Глейха в основном. От одного очередные нудли скорее всего, а от второго с претензией якобы на новизну.
"Справедливость восторжествовала, я надеюсь с таким прокатом блатных Грибов не хватит вытащить этого корявового фигуриста на первое и второе место"
и вот такой вот пользователь пишет мне про желчь 😆
что касается прог, то это и так понятно