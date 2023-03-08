Авербух на турнир шоу-программ поставит номера для Медведевой, Туктамышевой, Семененко и Погорилой

Теги Алексей Ягудин Максим Маринин Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева Михаил Коляда Евгения Медведева Анна Погорилая Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов ставит показательные для турнира шоу-программ.

«Я работаю с Мишей Колядой, делаем программу и с Лизой Туктамышевой. Также делаем уже программу Жени Медведевой, Тани Тотьмяниной, Максима Маринина, Алексея Ягудина.

Тоже помогаю делать программу Анне Погорилой, ну и сейчас, наверное, Женя Семененко присоединится», – сказал Авербух.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. 

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19 комментариев

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Люблю Женьку
Ответ Галина Щетина
Я только не поняла, а как они все отбор то на турнир прошли, без готовых программ???????? Какой-то трэш
ОЧ и ЧМ прошли вне конкурса, без программ.
Да и у остальных никто ничего не требовал. Раздали по 250 тыщ на костюмы и постановки, все всё увидят 18 марта.
Проги увидим от Авера и Глейха в основном. От одного очередные нудли скорее всего, а от второго с претензией якобы на новизну.
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Кваксель
Ответ Toba Door
Очень хочу знать сколько платят за хейт вам
Хоть личность выше и хейтер Алины, стоит признать, что Авербух реально очень слабую для нее прогу тогда поставил. И если бы не ее манкость и умение красиво подать все, что угодно, вообще сложно представить, как бы это все смотрелось
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Darusha1990
Чует кошка чье мясо съела... Ещё неизвестно как контракт составлен, может там такие драконовские проценты за невыход на лёд... Хитрый Авербух никогда выгоду не упустит
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Галина Щетина
Я только не поняла, а как они все отбор то на турнир прошли, без готовых программ???????? Какой-то трэш
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Gemma157
Ответ CrazyAboutFS
Комментарий удален модератором
зашла в ваш профиль и сразу вижу вот такой вот ваш коммент от 5 марта:
"Справедливость восторжествовала, я надеюсь с таким прокатом блатных Грибов не хватит вытащить этого корявового фигуриста на первое и второе место"
и вот такой вот пользователь пишет мне про желчь 😆
что касается прог, то это и так понятно
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CrazyAboutFS
Ответ Gemma157
за 10 дней и сразу нескольким фигуристам? халтура получится. как та показалка, где руки-вентиляторы загитовой 😆
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Alexander X
Ответ Gemma157
за 10 дней и сразу нескольким фигуристам? халтура получится. как та показалка, где руки-вентиляторы загитовой 😆
большая часть участников уже давно была известна... т.е. было достаточно времени для подготовки идей и музыки🤷 ну и сам принцип постановки программ, у Авера, подразумевает вовлечённость в этот процесс самих спортсменов... хотя, конечно, список огромный... будто у нас в стране всего пару хореографов высокого уровня🤷😔
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Додик Аксель
Получится смотр поточного метода постановок Авербуха на шоу-программе.
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Anneta28
Ответ наталья Головченко
Медведева, я так понимаю, забила уже на Хрустальный и не появляется там?!
А чего она там забыла?)
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Gemma157
Ответ наталья Головченко
Медведева, я так понимаю, забила уже на Хрустальный и не появляется там?!
и правильно сделала)
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Маргарита Михайловна
Ответ наталья Головченко
Медведева, я так понимаю, забила уже на Хрустальный и не появляется там?!
Её туда давно не пускают.
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Тайга86
Времени мало осталось, а желающих на его программы смотрю предостаточно...Что-то не верится в качественный результат, тут скорее надежда на исполнителей и их мастерство.
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наталья Головченко
Медведева, я так понимаю, забила уже на Хрустальный и не появляется там?!
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Gemma157
Ответ Toba Door
Очень хочу знать сколько платят за хейт вам
хоть это и коммерческая тайна, но так уж и быть: 500 руб за коммент+50 руб за каждый минус, 100 руб за каждый ответ. в ночное время 750 руб за коммент
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Toba Door
Ответ Gemma157
за 10 дней и сразу нескольким фигуристам? халтура получится. как та показалка, где руки-вентиляторы загитовой 😆
Очень хочу знать сколько платят за хейт вам
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Katerina Sunny
Ягудин участвует, никуда не снимется.
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Зиля Бадриева
Михайлов хороший хореограф, Прокофьева, Попова. Надо бы дать дорогу и другим профессионалам. Несомненно, Илья признанный специалист, но вместе с Даниилом могут свернуть на дорогу штампов.
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Mira Val
Вот это скорость, Илья Изяславович.
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Алексей Токарев
Ставит программы оптом и в розницу.
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Gemma157
за 10 дней и сразу нескольким фигуристам? халтура получится. как та показалка, где руки-вентиляторы загитовой 😆
+29
-14
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