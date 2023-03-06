Татьяна Тарасова о комментировании турнира по шоу-программам: «Я всегда готова»
Татьяна Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы, так как она поддержала критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.
«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду.
Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — сказала Тарасова.
Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.
Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей
- Вы уже уходите?
- Да, нам пора.
- Ну, раз Вы больше ничего не хотите...
- А разве еще что-то есть?
вы же сами сказали что не нужны больше Первому.... СтОит ли унижаться в вашем возрасте и так прозрачно намекать "а я хочу, верните меня")))