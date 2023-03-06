Татьяна Тарасова о комментировании турнира по шоу-программам: «Я всегда готова»

сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы, так как она поддержала критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.

«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду.

Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — сказала Тарасова.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей