Татьяна Тарасова о комментировании турнира по шоу-программам: «Я всегда готова»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ТАСС Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ. 

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы, так как она поддержала критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.

«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду.

Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — сказала Тарасова. 

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. 

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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19 комментариев

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Manukello
Нет! Не надо! Не хочу больше бабку слушатт
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Natalia Solomakha
Тарасова и Первый: "Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись". Вообще не понимаю, что у них там могут быть за разногласия и тёрки. Разве что предупредительный показательный щелчок по носу, чтоб не забывалась. Первый же с Тарасовой и прочими мафиозными гоп-коррупционерами идеальный тандем, шерочка и машерочка, так что надо держаться своих.
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Маргарита Михайловна
Наконец-то на 1 канале поняли какой гадюшник развела Тарасова и Ко в фигурном катании.
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Kareglazaya
Надеюсь, ее не позовут. Так хорошо было в последние годы без ее комментариев.
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Kareglazaya
Ответ Oleandra
Пусть позовут вас Рудковские свои шоу комментировать, ТатьянАнатольевна..
Не позовут. Она им репутацию может испортить. У Тарасовой ведь семь пятниц на неделе: сегодня Евгений - талантливый тренер, завтра - никто, сегодня он во всем прав, завтра дураком назовет. У нее это неконтролируемо происходит)
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private dancer
Только не это !
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alexnew
Навеяло:
- Вы уже уходите?
- Да, нам пора.
- Ну, раз Вы больше ничего не хотите...
- А разве еще что-то есть?
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Валерий Петров
Ответ ElenaA
ТАТ уже походу не тратит время на переобувку, ходит сразу в двух разных ботинках)
Она просто путает цвета таблеток, когда красненькая - говорит одно, когда синяя - другое. Можно понять и простить )
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opty
Только не это. Татьяна Анатольевна , дайте посмотреть турнир спокойно , без криков "Сделано!!!" и углубленных воспоминаний о былом
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ElenaA
ТАТ уже походу не тратит время на переобувку, ходит сразу в двух разных ботинках)
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Грибная Фея
прошли времена, когда Тарасова могла интересно комментировать. Последние её комментаторские работы вызывали ощущения "этой старушке плохо, дайте ей отдохнуть"
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Маргарита В Сафронова
Пионерка наша.
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Olga.t
Зачем вам это, Татьяна Анатольевна?
вы же сами сказали что не нужны больше Первому.... СтОит ли унижаться в вашем возрасте и так прозрачно намекать "а я хочу, верните меня")))
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Светлана Менова
Главное, чтоб не Авербух.
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Whiskey cat
Зато мы уже не хотим. ТАТ, как маятник.
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Oleandra
Пусть позовут вас Рудковские свои шоу комментировать, ТатьянАнатольевна..
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Девушка Безимени
жить-то хочется..
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Назар Игорь
Уверен, большинство предпочло бы другого комментатора. Тарасова часто бывает предвзятой и необъективной.
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Грибная Фея
не надо, пожалуйста 🙏
+16
-2
+14
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