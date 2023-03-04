Алина Горбачева: «Прокат был на 8 из 10, после прыжковой части пошла в драйв, собралась и докатала хорошо»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Горбачева оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России. 

«Прокат был на 8 из 10, после прыжковой части пошла в драйв, собралась и докатала хорошо. Цель всегда — откатать чисто, показать максимальную форму, буду стараться в произвольной катать чисто.

Удалось ли сегодня показать красоту катания? Каждый элемент можно сделать лучше, нет предела совершенству. Не устала ли от внимания? Мне очень приятно, когда меня поддерживают, очень громко хлопали, спасибо большое болельщикам.

К арене приспособилась на тренировке, не было сложных моментов, достаточно быстро ко льду адаптируюсь», — сказала Горбачева. 

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7 комментариев

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private dancer
Молодец, хороший прокат !
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pashkka
Гущина откатала намного лучше и ярче Горбачевой!
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Магнетист*
Слишком много элементов, на единицу времени. Резкости много. Доходит до мельтешения.
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Мурманчанин37
Все 4 уровни на непрыжковых получили только троица из Хрустального и Горбачева
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N-fox
Дорогу осилит идущий, этот сезон у Алины идет прекрасно. Успехов!
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Маргарита В Сафронова
Классно откатала. Хорошая позиция для атаки квадами.
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Наталья Лазарева
Хорошо откатала: чисто, уверенно. На свой уровень отличное выступление!
+7
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