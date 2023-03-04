Алина Горбачева: «Прокат был на 8 из 10, после прыжковой части пошла в драйв, собралась и докатала хорошо»

оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России.

«Прокат был на 8 из 10, после прыжковой части пошла в драйв, собралась и докатала хорошо. Цель всегда — откатать чисто, показать максимальную форму, буду стараться в произвольной катать чисто.

Удалось ли сегодня показать красоту катания? Каждый элемент можно сделать лучше, нет предела совершенству. Не устала ли от внимания? Мне очень приятно, когда меня поддерживают, очень громко хлопали, спасибо большое болельщикам.

К арене приспособилась на тренировке, не было сложных моментов, достаточно быстро ко льду адаптируюсь», — сказала Горбачева.