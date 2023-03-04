Анна Фролова: «Самочувствие отличное, единственное, сломан правый конек. В Москве и Питере нет коньков для меня – они едут чуть ли не из Прибалтики»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова рассказала, что травма ее сейчас не беспокоит.

Сегодня Фролова исполнила короткую программу в Финале Гран-при России, получив за нее 68,58 балла. Ранее она пропускала соревнования из-за травмы ноги.

«Самочувствие отличное, последний раз нога беспокоила на чемпионате России. Единственное, сломан правый конек.

Проблема в том, что в Москве и Питере нет коньков для меня, сейчас они едут для меня чуть ли не из Прибалтики. Так что спасаю ситуацию», – сказала Фролова журналистам, показав на перемотанный ботинок. 

«Просто я потяжелела немножко. В 40 килограммов они не ломались, как стало больше, стали ломаться», – ответила фигуристка на вопрос о причине поломки.

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5 комментариев

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MyCA
Аня чуток потроллила за вес).
0
-1
-1
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QueenAmidala
Ответ Katerina Sunny
Ане дождаться своих коньков из Прибалтики. Нет, потому что их ограниченное количество или не подходят именно Ане?
Возможно, производитель больше не поставляет в Россию, а все имеющиеся запасы закончились
+5
0
+5
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galik55
Очень хорошую программу поставили Анне, она чудесно в нее вписалась.
+7
0
+7
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Katerina Sunny
Ане дождаться своих коньков из Прибалтики. Нет, потому что их ограниченное количество или не подходят именно Ане?
+4
-1
+3
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закрыт по беспределу
Фигасе
+7
0
+7
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