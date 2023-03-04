Анна Фролова: «Самочувствие отличное, единственное, сломан правый конек. В Москве и Питере нет коньков для меня – они едут чуть ли не из Прибалтики»
Фигуристка Анна Фролова рассказала, что травма ее сейчас не беспокоит.
Сегодня Фролова исполнила короткую программу в Финале Гран-при России, получив за нее 68,58 балла. Ранее она пропускала соревнования из-за травмы ноги.
«Самочувствие отличное, последний раз нога беспокоила на чемпионате России. Единственное, сломан правый конек.
Проблема в том, что в Москве и Питере нет коньков для меня, сейчас они едут для меня чуть ли не из Прибалтики. Так что спасаю ситуацию», – сказала Фролова журналистам, показав на перемотанный ботинок.
«Просто я потяжелела немножко. В 40 килограммов они не ломались, как стало больше, стали ломаться», – ответила фигуристка на вопрос о причине поломки.
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