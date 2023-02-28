Илья Авербух: «Благодарим за письма, которые были написаны Костомарову. Уверен, эта энергия обязательно поможет ему в тяжелейшей борьбе»
Илья Авербух поблагодарил зрителей ледовых шоу за письма Роману Костомарову.
Сейчас Авербух проводит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Костомарова. Олимпийский чемпион с 10 января находится в реанимации с пневмонией.
«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям и в Череповце, и в Ярославле. Вы так тепло приняли нашу новую программу «Письма любви».
Наше ледовое шоу собрало разные поколения чемпионов, и в этой синергии возникает неповторимая энергия, возникает чувство безусловного единения!
И отдельная благодарность нашим замечательным вокалистам – Евгении Рябцевой и Руслану Ивакину, которые создали неповторимую атмосферу и наполнили наше шоу теплотой и любовь.
И отдельно благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он – неотъемлемая часть нашей ледовой семьи!
Благодарим за те письма, которые были написаны Роману, мы ему обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе», – сказал Авербух.
, "а будет" . И далее перечислил
продуманный еврей название сообразил -"письма любви".
"письма любви"-человеку в коме от комбинатора изи.
Ильф и Петров отдыхают.
Современным Булгаковым-готовый сюжетец на блюдечке.
Решил не останавливаться, позориться до конца.