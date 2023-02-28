Илья Авербух: «Благодарим за письма, которые были написаны Костомарову. Уверен, эта энергия обязательно поможет ему в тяжелейшей борьбе»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух поблагодарил зрителей ледовых шоу за письма Роману Костомарову.

Сейчас Авербух проводит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Костомарова. Олимпийский чемпион с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 

«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям и в Череповце, и в Ярославле. Вы так тепло приняли нашу новую программу «Письма любви».

Наше ледовое шоу собрало разные поколения чемпионов, и в этой синергии возникает неповторимая энергия, возникает чувство безусловного единения!

И отдельная благодарность нашим замечательным вокалистам – Евгении Рябцевой и Руслану Ивакину, которые создали неповторимую атмосферу и наполнили наше шоу теплотой и любовь.

И отдельно благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он – неотъемлемая часть нашей ледовой семьи!

Благодарим за те письма, которые были написаны Роману, мы ему обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе», – сказал Авербух.

27 комментариев

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Molly
Ответ Toba Door
Если он так беспокоится за романа можно молча перечислить из своих миллионов изикормушки пару миллионов, а не наживаться на его болезни, которую он на его шоу и получил, поставил Авербух рекорд катания при минусовой температуре, но только никто об этом не пишет
Во первых, пиар ради благородной цели - это нормально. Многие звезды говорят о своей благотворительности, чтобы подать пример другим. А ещё у нас нет морального права осуждать человека, который пытается помочь семье попавшего в беду спортсмена, при том, что мы ни копейки не перечислили этой семье.
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Rush
Ответ Molly
Как он может усугубить ситуацию, на которую никак повлиять не может. А вот помочь в материальном плане вполне в его силах, что он и делает.
Не, он сказал что будет шоу. Не провели "мы шоу."
, "а будет" . И далее перечислил
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Дружба11
Ответ Dukeza
Арзамасова вылезла
ну дак "побеждательнице" нафталинового шоу мужа,которым насиловали долгие годы зрителей Россиюшки есть что сказать))) о "благих" намерениях благовечноНеверного супруга
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karinka160552@mail.ru
Ответ Molly
Почему даже? Что не так с Плющенко? Что за тенденция на этом сайте оскорблять фигуристов и тренеров?
Плющенко честнее многих, хотя бы говорит, что думает, а не играет на публику. Оказывается лицемерить лучше, чем говорить то, что тебя тревожит!
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Варлампий Варлампий
Ответ Darya-yeNoor
Ой люди, вы как будто вчера в фк, Авера не знаете? Нормальное поведение для него. Вот когда он внебрачного дитятю своего отцовство официально признает, вот тогда я удивлюсь.
ну звезды всегда палки кидали, больше чем надо....безумная популярность Губина, Жукова или ушедшего Шатунова также выражается в их многочисленных репликах, бегающих по стране
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Molly
Ответ Perfeksionistka
Он реально не понимает, что только усугубляет свое, мягко говоря, неприглядное положение в этой ситуации?
Как он может усугубить ситуацию, на которую никак повлиять не может. А вот помочь в материальном плане вполне в его силах, что он и делает.
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Dukeza
Ответ Molly
Я не понимаю негатива по отношению к Авербуху. Разве это он виноват в ситуации с Костомаровым?По моему это прекрасно, что он хочет материально помочь другу, разве нет. Кто из осуждающих хоть как-то помог семье Ромы?
Арзамасова вылезла
+2
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+2
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Адриана
"Продуманный еврей, старый еврей", антисемитизм так и прёт, ничего не меняется, как всегда, во всём и ВСЕГДА виноваты евреи.
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-1
-1
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Molly
Я не понимаю негатива по отношению к Авербуху. Разве это он виноват в ситуации с Костомаровым?По моему это прекрасно, что он хочет материально помочь другу, разве нет. Кто из осуждающих хоть как-то помог семье Ромы?
0
-2
-2
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Molly
Ответ Анна Минакова
Даже Плющенко сразу отрезал и не стал ничего комментировать 😬 а этот тьфу одно бабло на уме
Почему даже? Что не так с Плющенко? Что за тенденция на этом сайте оскорблять фигуристов и тренеров?
+1
-1
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Варлампий Варлампий
а какая связь между умирающим Костомаровым и бизнесменом Авербухом? первый работал на второго и только? зачем письма слать работодателю?
+3
0
+3
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Dukeza
Ответ Perfeksionistka
Он реально не понимает, что только усугубляет свое, мягко говоря, неприглядное положение в этой ситуации?
Он думает если будет молчать то это типа признание вины. Ну и денежки, конечно, так удачно можно бабла срубить, прикрывшись благостностью!
+1
0
+1
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Darya-yeNoor
Ой люди, вы как будто вчера в фк, Авера не знаете? Нормальное поведение для него. Вот когда он внебрачного дитятю своего отцовство официально признает, вот тогда я удивлюсь.
+1
0
+1
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Perfeksionistka
Он реально не понимает, что только усугубляет свое, мягко говоря, неприглядное положение в этой ситуации?
+4
-1
+3
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Анна Минакова
Даже Плющенко сразу отрезал и не стал ничего комментировать 😬 а этот тьфу одно бабло на уме
+7
-1
+6
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Владимир
Чудик😇
+1
0
+1
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Анна Минакова
Старый Еврей все никак не угомонится🙈все равно отвечать придется,позорник
+7
0
+7
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Лидия Развозжаева
Делать рекламу своего шоу на тяжелой болезниРомана -это ужасно.
+9
0
+9
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PerfectSvendsen
Надеюсь, Галина Сергеевна Арзамасова не будет против, если муженек заберёт пару миллионов из семейного бюджета в пользу Костомарова, раз уж он оказался жертвой крахоборского контракта Авербуха
+14
0
+14
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MAKSIMKA
Вот прорвало. Ни стыда, ни совести.
+10
0
+10
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Dukeza
Авербух сейчас вертится как угорь на сковородке. "Я друг, я друг, лучший друг!" Переживает он! Он переживает только, чтобы на него дело не завели! А надо!!!! Должен ответить за то, что человека угробил из-за своей алчности!!! И ведь продолжает бабло рубить!!!
+8
-1
+7
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Дружба11
«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям и в Череповце, и в Ярославле. Вы так тепло приняли нашу новую программу «Письма любви».
продуманный еврей название сообразил -"письма любви".
"письма любви"-человеку в коме от комбинатора изи.
Ильф и Петров отдыхают.
Современным Булгаковым-готовый сюжетец на блюдечке.
+4
0
+4
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Olga.t
Авербух упорно продолжает закапывать себя.
Решил не останавливаться, позориться до конца.
+20
0
+20
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TUGRI
врет как дышит! ФУ
+8
0
+8
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Toba Door
Если он так беспокоится за романа можно молча перечислить из своих миллионов изикормушки пару миллионов, а не наживаться на его болезни, которую он на его шоу и получил, поставил Авербух рекорд катания при минусовой температуре, но только никто об этом не пишет
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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