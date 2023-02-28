Илья Авербух: «Благодарим за письма, которые были написаны Костомарову. Уверен, эта энергия обязательно поможет ему в тяжелейшей борьбе»

поблагодарил зрителей ледовых шоу за письма .

Сейчас Авербух проводит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Костомарова. Олимпийский чемпион с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям и в Череповце, и в Ярославле. Вы так тепло приняли нашу новую программу «Письма любви».

Наше ледовое шоу собрало разные поколения чемпионов, и в этой синергии возникает неповторимая энергия, возникает чувство безусловного единения!

И отдельная благодарность нашим замечательным вокалистам – Евгении Рябцевой и Руслану Ивакину, которые создали неповторимую атмосферу и наполнили наше шоу теплотой и любовь.

И отдельно благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он – неотъемлемая часть нашей ледовой семьи!

Благодарим за те письма, которые были написаны Роману, мы ему обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе», – сказал Авербух.