Елизавета Нугуманова: «В этом году у меня запланирован большой тур. Будет очень много ярких интересных шоу»
Елизавета Нугуманова планирует в этом году выступить в большом туре.
– Что в ближайших планах, какие задачи ставите перед собой на текущий год?
– На этот год я ставлю задачу учиться, развиваться в разных направлениях, поскольку считаю, что в жизни спортсмена не должен присутствовать только спорт. Любому человеку нужно постоянно учиться чему-то новому, совершенствоваться.
Что же касается спорта, в этом году у меня запланирован большой тур, будет очень много ярких интересных шоу.
В общем, планы достаточно обширные и разносторонние. Как в спорте, так и в жизни главное – стремление вперед! – сказала фигуристка.
Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США
При наличии в стране суперзвёзд женского одиночного, призёров и чемпионов чемпионатов Европы, мира и олимпиад, она Корчит из себя звездульку такую, большой тур у неё)))
А худо-бедно известна массам она лишь по скандалу с Руком да внезапной дружбой с Сашей, хотя до игр и Сашиной популярности она не особо -то с ней общалась, непосредственно к выступлениям это имеет мало отношения.
Хотя катание у неё было интересным, но даже вполовину не реализовала то, что могла бы.