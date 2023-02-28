Елизавета Нугуманова: «В этом году у меня запланирован большой тур. Будет очень много ярких интересных шоу»

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Елизавета Нугуманова планирует в этом году выступить в большом туре.

– Что в ближайших планах, какие задачи ставите перед собой на текущий год?

– На этот год я ставлю задачу учиться, развиваться в разных направлениях, поскольку считаю, что в жизни спортсмена не должен присутствовать только спорт. Любому человеку нужно постоянно учиться чему-то новому, совершенствоваться.

Что же касается спорта, в этом году у меня запланирован большой тур, будет очень много ярких интересных шоу.

В общем, планы достаточно обширные и разносторонние. Как в спорте, так и в жизни главное – стремление вперед! – сказала фигуристка.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

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18 комментариев

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bolelschiza
Ответ AllaS
Кто берет в тур Нугуманову интересно и на какие роли !
как фигуристка она прекрасно смотрится на льду
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-2
-2
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Додик Аксель
Гастрольные турне в ледовом шоу имеют к спорту такое же отношение как публичная библиотека к публичному дому...
+4
0
+4
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SALMON
Ответ Charliz
Токсичная девушка оказалась. А уж после эфира с Родиной…
А что там было?
0
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0
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Toba Door
Ответ Gemma157
главное, лизонька, под фанеру не пой и руками за диджейским пультом махать не надо, а то придется потом за доширак на шоу кататься
Или придется пьяной в клубе валятся
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-1
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Vendetta4111323
Нугуманова просто с космическим ЧСВ дева))) При наличии в стране суперзвёзд женского одиночного, призёров и чемпионов чемпионатов Европы, мира и олимпиад, она Корчит из себя звездульку такую, большой тур у неё))) А худо-бедно известна массам она лишь по скандалу с Руком да внезапной дружбой с Сашей, хотя до игр и Сашиной популярности она не особо -то с ней общалась, непосредственно к выступлениям это имеет мало отношения. Хотя катание у неё было интересным, но даже вполовину не реализовала то, что могла бы.
у нее большой тур по фантазиям))
+5
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+5
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Molly
Ответ AllaS
Кто берет в тур Нугуманову интересно и на какие роли !
Почему нет? Она очень артистична и пластична. Я бы, например, с большим удовольствием посмотрела бы на Лизу, чем, на некоторых более известных, но не обладающих артистизмом Елизаветы.
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-7
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Gemma157
главное, лизонька, под фанеру не пой и руками за диджейским пультом махать не надо, а то придется потом за доширак на шоу кататься
+4
-8
-4
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Николай Криницкий
Ответ Delirium
Хотелось бы верить, что наконец займется делом, а не скандалами.
Скажи мне, кто твой друг....
+2
-1
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Vendetta4111323
Нугуманова просто с космическим ЧСВ дева)))
При наличии в стране суперзвёзд женского одиночного, призёров и чемпионов чемпионатов Европы, мира и олимпиад, она Корчит из себя звездульку такую, большой тур у неё)))

А худо-бедно известна массам она лишь по скандалу с Руком да внезапной дружбой с Сашей, хотя до игр и Сашиной популярности она не особо -то с ней общалась, непосредственно к выступлениям это имеет мало отношения.

Хотя катание у неё было интересным, но даже вполовину не реализовала то, что могла бы.
+8
0
+8
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Маргарита В Сафронова
Наревела)
+1
0
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Charliz
Токсичная девушка оказалась. А уж после эфира с Родиной…
+8
0
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Lennuci
А еще на блондинок бочку катят... Тур, спорт, шоу. Все смешалось в доме .блонских.
+2
0
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Зарег2
Как она мне раньше нравилась. И внешне милая и фигуристка хорошая, стильная. Но после её выходки неприязнь к ней появилась.
+5
0
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PerfectSvendsen
Шоу чего, выставит пакеты из ЦУМа и Дубай Молла?
+3
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Девушка Безимени
скатертью
+4
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Delirium
Хотелось бы верить, что наконец займется делом, а не скандалами.
+2
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AllaS
Кто берет в тур Нугуманову интересно и на какие роли !
+13
0
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Manukello
Ну и правильно. Нечего упарываться в, по сути, детский спорт.
+2
-3
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