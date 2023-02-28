Елизавета Нугуманова: «В этом году у меня запланирован большой тур. Будет очень много ярких интересных шоу»

планирует в этом году выступить в большом туре.

– Что в ближайших планах, какие задачи ставите перед собой на текущий год?

– На этот год я ставлю задачу учиться, развиваться в разных направлениях, поскольку считаю, что в жизни спортсмена не должен присутствовать только спорт. Любому человеку нужно постоянно учиться чему-то новому, совершенствоваться.

Что же касается спорта, в этом году у меня запланирован большой тур, будет очень много ярких интересных шоу.

В общем, планы достаточно обширные и разносторонние. Как в спорте, так и в жизни главное – стремление вперед! – сказала фигуристка.

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