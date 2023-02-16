Татьяна Мишина о Нугумановой: «Девчонка неплохая по характеру, не вредная, но тренироваться не хотела. Все время находила какие-то отговорки»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Татьяна Мишина Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала, почему Алексей Мишин отказался работать с фигуристкой Елизаветой Нугумановой

– В свое время, помню, многие восприняли как сенсацию отказ Мишина работать с Елизаветой Нугумановой, которую считали едва ли не самой талантливой юниоркой своего поколения.

– Это было при мне. Можно сказать, я первая с ней отказалась заниматься. Дедушка Лизы рос в фигурном катании вместе с Алексеем, поэтому, когда он попросил взять Лизу в нашу группу, это даже не обсуждалось.

Девчонка-то неплохая по характеру, не вредная, талантливая невероятно. Но тренироваться не хотела. Все время находила какие-то отговорки. Недокруты ставят? Понятно почему — засудили.

И я с ней долго билась, и Таня Прокофьева, наш хореограф. Объясняли, что надо развиваться, что детская милота в какой-то момент перестаёт работать и надо начинать показывать что-то более солидное.

Алексей меня тогда удивил. Он редко когда бывает способен всерьез поругаться с учеником. Даже если такое происходит, это никогда не бывает резко или зло. Но вот Нугуманова его тогда хорошо достала. Разом сказал: все, заканчиваем, – сказала Мишина.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

15 комментариев

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Lilia Sadykova
Ответ Алеся Ткаченко
Лиза как раз на ЧР выступала после ковида.
ой точно, сорри, я перепутала с 2019 года
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
Ответ Lilia Sadykova
Она Туктамышеву не обходила, Тукты тогда не было на ЧР из за болезни. Третий номер отбирали на ФКР
Лиза как раз на ЧР выступала после ковида.
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Lilia Sadykova
Ответ Алеся Ткаченко
Да,самомнение у Нугумановой конечно зашкаливало.Обошла случайно трикселистку Елизавету Туктамышеву которая была после ковида на ЧР и сразу корону надела
Она Туктамышеву не обходила, Тукты тогда не было на ЧР из за болезни. Третий номер отбирали на ФКР
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nina1212
Ответ ribikorto
О Нугумановой и так почти никто не "кричит". Хотя она сумела довести почти всех самых терпеливых питерских тренеров - Мишина, Дайнеко, Туренко и Рукавицына. Почти все молчат потому что не любят "кричать" вслед. У Мишиной характер более колючий, поэтому высказалась. Неудивительно, что хорошо о Лизе отзываются только те кто с ней работает в шоу и кто с ней общается только в жизни. Она талантливая, быстро схватывает, артистичная, для шоу этого в основном хватает. И веселая, легкая в общении вне катка. Но в тренировочном процессе это беда.
вообще то Мишин высказывался и называл ее ленивой. Но Мишина не принято критиковать
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Алеся Ткаченко
Ответ ribikorto
О Нугумановой и так почти никто не "кричит". Хотя она сумела довести почти всех самых терпеливых питерских тренеров - Мишина, Дайнеко, Туренко и Рукавицына. Почти все молчат потому что не любят "кричать" вслед. У Мишиной характер более колючий, поэтому высказалась. Неудивительно, что хорошо о Лизе отзываются только те кто с ней работает в шоу и кто с ней общается только в жизни. Она талантливая, быстро схватывает, артистичная, для шоу этого в основном хватает. И веселая, легкая в общении вне катка. Но в тренировочном процессе это беда.
Кроме того Мишина не только один негатив на фигуристку выливает но и положительные стороны указывает,говорит про талант и артистичность.Но артистичность и талант без трудолюбия не так уж сильно ценятся.
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+5
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ribikorto
Ответ Oleandra
У нас ведь только одна Тутберидзе вслед уходящим что-то "кричит", как вчера на одном ютуб канале сказали ..
О Нугумановой и так почти никто не "кричит". Хотя она сумела довести почти всех самых терпеливых питерских тренеров - Мишина, Дайнеко, Туренко и Рукавицына. Почти все молчат потому что не любят "кричать" вслед. У Мишиной характер более колючий, поэтому высказалась. Неудивительно, что хорошо о Лизе отзываются только те кто с ней работает в шоу и кто с ней общается только в жизни. Она талантливая, быстро схватывает, артистичная, для шоу этого в основном хватает. И веселая, легкая в общении вне катка. Но в тренировочном процессе это беда.
+10
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+9
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Алеся Ткаченко
Ответ Lilia Sadykova
Не удивительно. Лиза и сейчас судя по ее комментариям считает, что во всем права и делает все правильно, что она была в топе, но ее засудили и послали на ЧМ Туктамышеву, во всем виноваты судьи, а теперь еще и Рукавицын. Да и сейчас по отзывам тренеров Лизон не особо любитель тренироваться, лучше видосики для инсты снимать. Хотя девочка интересная, артистичная, если б не ленилась толк бы был , а так только в инсту видосы снимать.
Да,самомнение у Нугумановой конечно зашкаливало.Обошла случайно трикселистку Елизавету Туктамышеву которая была после ковида на ЧР и сразу корону надела
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+12
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MyCA
Ответ Darth_Pershman
Ну что, вот теперь Лиза и начинает пожинать плоды своих набросов весной, а также плоды лени. Не удивлюсь, если ее не пустят даже на турнир по шоу-программам. Интересно, Мерседес" (я правильно помню?) контракт давно аннулировал с ней?
Там дилер, а не концерн.
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Лариса Стародубцева
Да Лиза давно забила на фк .
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
Ну что, вот теперь Лиза и начинает пожинать плоды своих набросов весной, а также плоды лени. Не удивлюсь, если ее не пустят даже на турнир по шоу-программам.
Интересно, Мерседес" (я правильно помню?) контракт давно аннулировал с ней?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
Ответ Oleandra
У нас ведь только одна Тутберидзе вслед уходящим что-то "кричит", как вчера на одном ютуб канале сказали ..
Это крики... кого надо крики)))
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Не удивительно. Лиза и сейчас судя по ее комментариям считает, что во всем права и делает все правильно, что она была в топе, но ее засудили и послали на ЧМ Туктамышеву, во всем виноваты судьи, а теперь еще и Рукавицын. Да и сейчас по отзывам тренеров Лизон не особо любитель тренироваться, лучше видосики для инсты снимать. Хотя девочка интересная, артистичная, если б не ленилась толк бы был , а так только в инсту видосы снимать.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
У нас ведь только одна Тутберидзе вслед уходящим что-то "кричит", как вчера на одном ютуб канале сказали ..
+18
-15
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
Так Нугуманова до сих пор считает что делает все правильно и сама знает сколько весить и как тренироваться.
+28
-1
+27
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Sky Smoker
Блин, ну суметь до открытого конфликта вывести из себя невозмутимого профессора Мишина - это талант))
+41
-3
+38
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