Татьяна Мишина о Нугумановой: «Девчонка неплохая по характеру, не вредная, но тренироваться не хотела. Все время находила какие-то отговорки»
Тренер Татьяна Мишина рассказала, почему Алексей Мишин отказался работать с фигуристкой Елизаветой Нугумановой.
– В свое время, помню, многие восприняли как сенсацию отказ Мишина работать с Елизаветой Нугумановой, которую считали едва ли не самой талантливой юниоркой своего поколения.
– Это было при мне. Можно сказать, я первая с ней отказалась заниматься. Дедушка Лизы рос в фигурном катании вместе с Алексеем, поэтому, когда он попросил взять Лизу в нашу группу, это даже не обсуждалось.
Девчонка-то неплохая по характеру, не вредная, талантливая невероятно. Но тренироваться не хотела. Все время находила какие-то отговорки. Недокруты ставят? Понятно почему — засудили.
И я с ней долго билась, и Таня Прокофьева, наш хореограф. Объясняли, что надо развиваться, что детская милота в какой-то момент перестаёт работать и надо начинать показывать что-то более солидное.
Алексей меня тогда удивил. Он редко когда бывает способен всерьез поругаться с учеником. Даже если такое происходит, это никогда не бывает резко или зло. Но вот Нугуманова его тогда хорошо достала. Разом сказал: все, заканчиваем, – сказала Мишина.
Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США
Интересно, Мерседес" (я правильно помню?) контракт давно аннулировал с ней?