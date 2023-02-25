Гавайек о снятии с ЧМ: «Решение нажать на паузу никогда не бывает легким. Но я решила уделить внимание здоровью»

Кейтлин Гавайек объяснила причину снятия с чемпионата мира.

Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, представляющие США в танцах на льду, отказались от участия в турнире, их заменят Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

«Многие не знают, что во время олимпийского сезона я не только получила сильное сотрясение мозга, но и порвала крестообразную связку.

В прошлом году я сталкивалась с последствиями сотрясения, постоянно испытывала боль, и это сильно влияло на мою жизнь. Спустя несколько месяцев депрессия и тревожность стали оказывать слишком большое влияние, чтобы игнорировать их и продолжать жить в режиме жесткой конкуренции.

Решение нажать на паузу никогда не бывает легким, особенно когда сезон идет так хорошо. Но я решила уделить первостепенное внимание своему здоровью.

Последние месяцы были трудными, но день за днем я делаю шаги, чтобы стать здоровой версией Кейтлин. Я благодарна за поддержку семье, Жан-Люку и нашей команде в Монреале.

Наши с Жан-Люком спортивные амбиции никуда не делись, мы сосредоточимся на подготовке к следующему сезону, а сейчас я позволила себе уделить время своему физическому и психологическому здоровью, чтобы привести их в то состояние, в котором они должны быть, чтобы продолжать выступать. Спасибо всем за поддержку», – написала Гавайек.