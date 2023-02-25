Гавайек о снятии с ЧМ: «Решение нажать на паузу никогда не бывает легким. Но я решила уделить внимание здоровью»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная США Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Фигурное катание

Кейтлин Гавайек объяснила причину снятия с чемпионата мира. 

Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, представляющие США в танцах на льду, отказались от участия в турнире, их заменят Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

«Многие не знают, что во время олимпийского сезона я не только получила сильное сотрясение мозга, но и порвала крестообразную связку.

В прошлом году я сталкивалась с последствиями сотрясения, постоянно испытывала боль, и это сильно влияло на мою жизнь. Спустя несколько месяцев депрессия и тревожность стали оказывать слишком большое влияние, чтобы игнорировать их и продолжать жить в режиме жесткой конкуренции. 

Решение нажать на паузу никогда не бывает легким, особенно когда сезон идет так хорошо. Но я решила уделить первостепенное внимание своему здоровью. 

Последние месяцы были трудными, но день за днем я делаю шаги, чтобы стать здоровой версией Кейтлин. Я благодарна за поддержку семье, Жан-Люку и нашей команде в Монреале. 

Наши с Жан-Люком спортивные амбиции никуда не делись, мы сосредоточимся на подготовке к следующему сезону, а сейчас я позволила себе уделить время своему физическому и психологическому здоровью, чтобы привести их в то состояние, в котором они должны быть, чтобы продолжать выступать. Спасибо всем за поддержку», – написала Гавайек.

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5 комментариев

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Allbee
Ох, уж эта Тутберидзе, и тут спортсменок поломала ! Хотя , постойте-ка...
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Lennuci
Ответ loulou
Кейьлин здоровья! И это даже не одиночница, это танцы. А нам рассказывают, что исключительно от четверных бывают проблемы со здоровьем у фигуристок. Ну вот, прыжков ьам не было вообще
У Кацалапова спина болит Синицину подымавши, а что говорить прo Бейкера в ближайшем будущем. Однако, Хавайек печется о своем "ментальном здоровье" больше, чем о его спине.
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loulou
Кейьлин здоровья! И это даже не одиночница, это танцы. А нам рассказывают, что исключительно от четверных бывают проблемы со здоровьем у фигуристок. Ну вот, прыжков ьам не было вообще
0
0
0
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Порядка.нет
Живи в свое удовольствие, Кейтлин, гуляй, кушай, люби!
+4
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deli_skate
Сколько бла-бла-бла. Худей и лечись 😂
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-9
-8
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