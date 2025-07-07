Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 18-летием: «Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья»

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Софью Акатьеву с днем рождения.

Сегодня чемпионке России 2023 года по фигурному катанию исполняется 18 лет.

«Поздравляем Соню с днем рождения!

Пусть каждый новый день приносит радость, уверенность и вдохновение.

Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья», – говорится в поздравлении.