Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 18-летием: «Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья»
Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Софью Акатьеву с днем рождения.
Сегодня чемпионке России 2023 года по фигурному катанию исполняется 18 лет.
«Поздравляем Соню с днем рождения!
Пусть каждый новый день приносит радость, уверенность и вдохновение.
Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья», – говорится в поздравлении.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
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