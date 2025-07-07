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«В семейный бюджет капнул 1 млн рублей». Рудковская о победе Плющенко и Мостового на турнире по паделу

Яна Рудковская рассказала, что Плющенко и Мостовой выиграли турнир по паделу.

«Вы скажете: так не бывает! А вот и бывает!

Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша легенда футбола), отыграв в падел-теннис 8 часов подряд, выиграли первый в истории Bosco Padel Cup, организованный Михаилом Куснировичем и легендой тенниса – Светланой Кузнецовой.

Болела и была наставником дуэта легенд спорта – Ваш Голубь Мира в новой коллекции от Bosco и Светланы Кузнецовой.

Помимо огромного букета цветов, 1 млн рублей в семейный бюджет капнул, а не только прекрасные воспоминания.

К слову, у нас дома еще год назад мы построили падел-теннис, где и проходят Евгения и наших друзей тренировки. В Горках-10 в «Ангелах Плющенко». Записывайтесь к нам играть!

У нас очень крутые корты: теннис и падел-теннис на берегу реки и у подножья леса.

Вдохновленная игрой мужа и коллекцией-секси от Светланы Кузнецовой голубок Ваш завтра вылетает на первую тренировку. Вот и посмотрим, что из этого получится», – написала Рудковская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
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