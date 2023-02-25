Challenge Cup. Сато лидирует после короткой программы, Ямамото – 2-й, Риццо – 3-й

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Японский фигурист Шун Сато лидирует после короткой программы на турнире Challenge Cup в Нидерландах.

Challenge Cup

Тилбург, Нидерланды

Мужчины

Короткая программа

1. Шун Сато (Япония) – 95,08

2. Сота Ямамото (Япония) – 84,72

3. Маттео Риццо (Италия) – 82,85

4. Александр Селевко (Эстония) – 78,84

5. Марк Городницкий (Израиль) – 77,21

6. Михаил Селевко (Эстония) – 74,38

7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 73,20

8. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 71,09

9. Владимир Самойлов (Польша) – 70,90

10. Эндрю Торгашев (США) – 70,33

11. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 69,91

12. Тацуя Цубои (Япония) – 67,16...

17. Габриэле Франджипани (Италия) – 48,68

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1 комментарий

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Mary Ion
Ох, Франддипани, видимо, откатал как Морис на одном из этапов :(
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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