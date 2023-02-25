Challenge Cup. Сато лидирует после короткой программы, Ямамото – 2-й, Риццо – 3-й
Японский фигурист Шун Сато лидирует после короткой программы на турнире Challenge Cup в Нидерландах.
Challenge Cup
Тилбург, Нидерланды
Мужчины
Короткая программа
1. Шун Сато (Япония) – 95,08
2. Сота Ямамото (Япония) – 84,72
3. Маттео Риццо (Италия) – 82,85
4. Александр Селевко (Эстония) – 78,84
5. Марк Городницкий (Израиль) – 77,21
6. Михаил Селевко (Эстония) – 74,38
7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 73,20
8. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 71,09
9. Владимир Самойлов (Польша) – 70,90
10. Эндрю Торгашев (США) – 70,33
11. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 69,91
12. Тацуя Цубои (Япония) – 67,16...
17. Габриэле Франджипани (Италия) – 48,68
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