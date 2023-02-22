Тарасова об апелляции ISU на решение по делу Валиевой: «В ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу»

Теги Татьяна Тарасова допинг ISU WADA Александр Лакерник женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«Они должны были куда-то подать, наверное, выразить свое мнение. Даже не знаю, что еще сказать. 

В ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу, я в этой ситуации не могу ничем помочь Камиле», – сказала Тарасова. 

«Юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Это не обеспечивается освобождением от наказания». ISU подал апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Валиевой

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22 комментария

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Orange carrot
Ответ round15
Таким как Лакерник проблемы спортсменов и тренеров - это кость в горле. Нет у нас спортивных чиновников, которые бы отстаивали наших ребят, как себя. Вот неужели нельзя найти болеющих всей душей функционеров, которые бы не превращались в равнодушных чинуш с типичными рожами и бессмысленными функциями. Понимаю, почему ТАТ постоянно просят комментировать. Она неравнодушна, прямолинейна, точна.
Да ему лет уже сколько? Там маразм уже наверное, как и нашего главного тренера Чайковской, судя по ее перлам.
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round15
Таким как Лакерник проблемы спортсменов и тренеров - это кость в горле. Нет у нас спортивных чиновников, которые бы отстаивали наших ребят, как себя. Вот неужели нельзя найти болеющих всей душей функционеров, которые бы не превращались в равнодушных чинуш с типичными рожами и бессмысленными функциями. Понимаю, почему ТАТ постоянно просят комментировать. Она неравнодушна, прямолинейна, точна.
+1
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Orange carrot
Интересно, сколько раз за день спортс названивает Анатольевне. У нее ангельское терпение.
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И это все о нем
Ответ Snuppi
Не первый, но почётный!
Почётный - это свадебный генерал ,у которго забыли спросить ,что он думает .
+1
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Ольга Долгова
Ответ alexnew
Руководителем Лакерник и раньше не был.
С 10 июня 2016 года по 10 июня 2022 года - вице-президент ISU по фигурному катанию на коньках.

10 июня 2022 года избран почетным вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU).
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Snuppi
Ответ AAPolyansky
Лакерник уже давно не первый вице-президент ИСУ по фигурному катанию, если она не в курсе
Не первый, но почётный!
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AAPolyansky
Ответ alexnew
Руководителем Лакерник и раньше не был.
он был фактическим главой фигурного катания - первым вице-президентом по фигурному катанию.
+1
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Artemon1302
Зачем ей звонят по несколько раз в день, оставьте уже в покое человека.
+4
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AAPolyansky
Лакерник уже давно не первый вице-президент ИСУ по фигурному катанию, если она не в курсе
+3
0
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La Gushka
Руки прочь от Лакерника!!!
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Александр Шульгин
Журналисты хватит по любому поводу названивать старому человеку
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22somebody22
Да уж...Пусть расскажет,где Тутберидзе дедовы таблетки подобрала.
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Додик Аксель
Что думает Лакерник мало кому интересно. Важнее какое решение примет САS и каковым оно будет окончательно.
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alexnew
Ответ As per
Президент ISU был конькобежец, а Лакерник как вице-президент отвечал за ФК.
Тем не менее он не был президентом, а у конькобежца тоже были временами определенные идеи на фигурное катание, как мы помним. :)
+1
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Vladimir Arutin
Лакерник все равно все входы ,выходы знает, кому дать тоже .
+2
-5
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As per
Ответ alexnew
Руководителем Лакерник и раньше не был.
Президент ISU был конькобежец, а Лакерник как вице-президент отвечал за ФК.
+3
0
+3
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Пользователь Гугла
Ответ Katerina Sunny
Есть? Его понизили до почётного вице-президента.
он сейчас как лайшев в самбо 70, болтать может, но на что то влиять нет
+7
0
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alexnew
Ответ As per
Сейчас вроде как там другой руководитель.
Руководителем Лакерник и раньше не был.
+2
-1
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asusp527
Вот так вот, открытым текстом.
Блат не поможет, ТАТ, вот ведь привыкла...
+11
-2
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Лакс
у ТАТ совсем плохо с памятью (краткосрочной). Уже не помнит, что летом ввели ограничение по возрасту для Лакерника. Помнит, что он там был, а что уже его там нет не помнит.
+20
0
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Katerina Sunny
Есть? Его понизили до почётного вице-президента.
+9
0
+9
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As per
Сейчас вроде как там другой руководитель.
+15
0
+15
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