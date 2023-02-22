Тарасова об апелляции ISU на решение по делу Валиевой: «В ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу»

прокомментировала новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу .

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«Они должны были куда-то подать, наверное, выразить свое мнение. Даже не знаю, что еще сказать.

В ISU у нас есть , надо его спрашивать, что он думает по этому поводу, я в этой ситуации не могу ничем помочь Камиле», – сказала Тарасова.

«Юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Это не обеспечивается освобождением от наказания». ISU подал апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Валиевой