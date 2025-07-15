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Бенуа Ришо: «Не понимаю, почему некоторые большие тренеры так трясутся над своими знаниями. Я ничего не скрываю»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о своей тренерской методике.

– Сколько стоит неделя сборов? 

– 980 евро. Мне кажется, это не очень много за то, что мы предлагаем.

– Такие сборы – это бизнес или дело для души? 

– Я никогда ничего не делал ради денег. Для меня это не заработок, а любимое дело. Я верю, что в жизни надо заниматься тем, что искренне любишь. 

Я вырос в небогатой семье, долго работал барменом. Верите – я никогда не мечтал быть хореографом или тренером. Мне нравилась моя работа, пределом  мечтаний было когда-нибудь открыть собственной бар. 

Сам не понимаю, как я снова оказался в фигурном катании – будто магнитом притянуло обратно. Видимо, так захотела душа, мое предназначение быть тут. Но именно поэтому я не боюсь неудач или ошибок. Я лучше попробую и провалюсь, чем испугаюсь и не сделаю. 

– Бенуа Ришо больше хореограф, тренер или менеджер?

– Все сразу. Мне кажется, тренер – это не только обучение тройным прыжкам, дело не только в технике. К тому же я уверен, что тренер-одиночка – это прошлое. Сегодня надо искать единомышленников и создавать команду, только так можно добиться достойного результата.

Если я берусь за постановку, то всем занимается команда. Я советую, где заказать костюм, присылаю подборку с Pinterest с идеями для образа и обсуждаю все детали с ателье. Хореографией ведь программа не исчерпывается – тут важно все. Плохо склеенная музыка может все испортить. Я не берусь за постановку, если музыку миксует не Седрик Тур. Мне повезло, что сейчас к моему мнению прислушиваются, в начале моей работы не всегда было так. 

Как тренер я веду очень немногих фигуристов, но все они из мирового топа. Мне нравится, что у меня подобралась замечательная интернациональная группа – из Канады, Японии, США и Франции. Все они съезжаются летом ко мне на сборы, поэтому мы действительно чувствуем себя командой.

– Peak Ice Camps начинался как небольшой лагерь для нескольких детей. Сейчас это масштабные сборы с участием топовых фигуристов. Что-то изменилось?

– Нет, мы работаем абсолютно так же. Да, масштаб стал серьезнее, но наши принципы работы и атмосфера на катке не изменились.

Наши сборы – возможность для начинающих фигуристов потренироваться на одном льду с топ-спортсменами. Для них это лучшая мотивация идти вперед. Поэтому в конце каждой недели сборов у нас проходят показательные выступления сильнейших фигуристов. Они катают новые программы, которые только что поставили на сборах. 

Мне очень важно дать начинающим фигуристам доступ к лучшим тренерам и методикам. Когда я катался, у меня не было такой возможности. Поэтому я ничего не скрываю, спокойно показываю тренировки в соцсетях и готов работать со спортсменами разного уровня.

Я не понимаю, почему некоторые большие тренеры так трясутся над своими знаниями. Наоборот, их надо делать доступными и максимально открытыми. От этого выиграют все – и фигурное катание в первую очередь, – рассказал Бенуа Ришо.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Бенуа Ришо
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