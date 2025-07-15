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Эгадзе о работе с Ришо: «До этого я не получал удовольствия от самого катания, а тут мне впервые понравилось заниматься не только прыжками»

Ника Эгадзе рассказал о работе с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Изначально я планировал провести здесь одну неделю, а в итоге остался на три. Тут все немного по-другому, мне было очень интересно. Больше всего мы работали над скольжением, хореографией и образами в программах. Я ехал за одной программой, но в результате мы поставили здесь и короткую тоже.

До этого я не получал удовольствия от самого катания, а тут мне впервые понравилось заниматься не только прыжками. Три недели занятий вообще без выходных – у меня такого никогда не было. Кстати, у нас каждый день были танцевальные уроки в зале, и меня это так затянуло! Какой бы ни был уставший, все равно ни одного занятия не пропустил. 

У Бенуа немного другая методика скольжения, и мне было интересно этому поучиться. Лишних знаний не бывает. Если это сложить с тем, что я делаю дома, будет только лучше. Хочется верить, что я прибавил в этом аспекте, хотя я все равно недоволен – работы еще много. 

Мы были все время на связи с Этери Георгиевной, я присылал ей видео с тренировок. Она иногда что-то корректировала, но, в основном, ей очень нравилось. Хочется уже вернуться на свой каток, показать все, над чем работал, и накатывать новые программы со своими тренерами.

Адам очень легкий и простой в общении, с ним очень весело, при этом он невероятный трудяга. Могу сказать, что он меня вдохновляет», – рассказал Эгадзе.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
сборная Грузии
Бенуа Ришо
Ника Эгадзе
мужское катание
logoЭтери Тутберидзе
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