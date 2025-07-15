Мария Агаева о переходе в академию Навки: «Рада стать частью школы. Перешли вместе с нашими тренерами и группой»
Мария Агаева сообщила, что группа Веры Латкиной перешла в академию Татьяны Навки.
«Ну что ж, принимаем изменения в жизни! «Армия фигурного катания», спасибо за 4-летнее сотрудничество, за поддержку и помощь.
Академия фигурного катания Татьяны Навки, рада стать частью школы. Надеюсь на плодотворное сотрудничество», – написала Агаева.
На вопрос, перешла ли фигуристка к Светлане Соколовской, она ответила: «Нет, мы вместе с нашими тренерами и группой перешли».
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Марии Агаевой
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