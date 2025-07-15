Муравьева о сборе в Италии: «Столько новых впечатлений, нового опыта, друзей! Огромная благодарность Мишину и Ришо за эту работу и возможность»

Софья Муравьева поделилась впечатлениями от тренировочного сбора в Италии.

Фигуристка приняла участие в лагере Peak Ice Camps под руководством французского хореографа Бенуа Ришо.

«Неделя лагеря в Курмайоре. Столько новых впечатлений, нового опыта, новых друзей! Я очень рада, что мне выпала такая возможность. С огромной благодарностью Алексею Николаевичу Мишину и Бенуа Ришо за эту работу и за эту возможность!

Спасибо Бенуа Ришо за мою новую произвольную программу. Для меня это первый опыт работы с зарубежным хореографом, и это огромная честь и ответственность, я сделаю все возможное, чтобы показать нашу работу самым лучшим образом.

Эта неделя была очень плодотворной и интересной. Много-много фотографий и видео, и еще больше впечатлений», – написала Муравьева в соцсети.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа