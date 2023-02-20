Врачам удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова (ТАСС)

Теги Роман Костомаров ТАСС Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, сообщил источник ТАСС. 

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сегодня появилась информация, что у экс-фигуриста поражена часть мозга, возникло кровоизлияние; его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», – заявил собеседник агентства. 

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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30 комментариев

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Anatiana
Ответ Realist2022
Стабилизировали - значит пока только остановили ухудшение, причем на какое время, они сами не знают. Про улучшение и говорить даже не приходится
Вам стало приятней от такой "правды"? Я в курсе, что такое стабилизировать состояние, в переводчиках не нуждаюсь.
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Realist2022
Ответ Anatiana
Лучшая новость. Выдохнем. Поборется.
Стабилизировали - значит пока только остановили ухудшение, причем на какое время, они сами не знают.
Про улучшение и говорить даже не приходится
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REA-13
Ответ Anatiana
Ну значит, там (или на телефонах у персонала) реально сидят журналисты и караулят. Смешно думать, что они, узнав новые громкие подробности о кровоизлиянии, будут ждать, что же дальше? Самый первый собирает все сливки. А спрос рождает предложение. Я не пойму, что именно тут кажется нелогичным?
А что вам кажется нелогичным в моем предложении не хайповать на тяжелом состоянии человека? Вы как будто оправдываете эти якобы журналистские спекуляции.
И я сильно сомневаюсь, что информация о кровоизлиянии и о том, что состояние стабилизировали, и в самом деле поступила к "шпионам под дверьми палаты" с разницей в 1.5 часа.
И среди кого пользуются спросом сплетни и вбросы? Да, меня очень интересует информация о состоянии Романа, но я бы предпочла дождаться официального заявления врача, а не читать эти сообщения от "собеседника".
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Kareglazaya
Ответ Orange carrot
Надеюсь, дети Романа этого не читают. А кто инфу сливает, у нас врачебная тайна уже не работает?
Когда речь идет об известных людях, журналисты сделают всё, чтобы раздобыть фото или информацию. Врачи вряд ли будут сливать информацию, скорее всего младший персонал - медсестры, санитарки, уборщицы. Они всегда в курсе, при этом лечением не занимаются, а значит, вроде как в стороне и ни при чем.
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Anatiana
Ответ REA-13
Да, очень "логично" и "этично". В 15.36 новость про поражение части мозга, в которой уже под 200 комментариев успели оставить, по большей части с соболезнованиями (и понятно почему), а менее чем через 2 часа новость просто то, что состояние стабилизировали. Такое впечатление, что репортаж "регулярно" прямо из палаты ведут. Причем "оперативные сводки" озвучивает некий неназванный "собеседник", а не врач или родственники. Может этичнее было бы написать одну новость, вот как раз про то, что были осложнения, но состояние удалось стабилизировать? А не разгонять панику вбросами каждый час.
Ну значит, там (или на телефонах у персонала) реально сидят журналисты и караулят. Смешно думать, что они, узнав новые громкие подробности о кровоизлиянии, будут ждать, что же дальше? Самый первый собирает все сливки.
А спрос рождает предложение.
Я не пойму, что именно тут кажется нелогичным?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тосканский_Виноградник
Ответ Фадейка
Задолбали, неужели нельзя просто оставить человека в покое.
Ну так не читайте эти новости, такие интересные вы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Ответ KMR
Я чет логику не пойму... То мы круче нато,то они нас не берут)
Кого "вас"?
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REA-13
Ответ Anatiana
Почему они противоречащие? Врачи реально быстро реагируют на ухудшение показателей и принимают меры. Если следить за новостями регулярно, а не время от времени и без сопоставления дат, то нить развития прослеживается довольно-таки логично
Да, очень "логично" и "этично". В 15.36 новость про поражение части мозга, в которой уже под 200 комментариев успели оставить, по большей части с соболезнованиями (и понятно почему), а менее чем через 2 часа новость просто то, что состояние стабилизировали. Такое впечатление, что репортаж "регулярно" прямо из палаты ведут. Причем "оперативные сводки" озвучивает некий неназванный "собеседник", а не врач или родственники.
Может этичнее было бы написать одну новость, вот как раз про то, что были осложнения, но состояние удалось стабилизировать? А не разгонять панику вбросами каждый час.
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Поймать бы того козла который все это сливает и посадить на пару лет может тогда бы понял что к чему.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ Anatiana
При чём тут сверхдержава? Узнав прогноз от наших врачей, Домнина с поддержкой Навки обратились к немецким врачам. Но те лишь подтвердили безнадёжность ситуации. Тогда было решено оставить в Коммунарке
Я чет логику не пойму... То мы круче нато,то они нас не берут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RembaXXX
Ответ Iuliia Timofeyeva
Что вы хотите от врачей, которые лечат тяжелейшую пневмонию? По какому плану? Пневмония - одно из самых непредсказуемых состояний, если живой останется вообще после такого - уже подарок будет, ступни и кисти это малая плата за жизнь. Люди совсем оборзели, вы ничего не понимаете в медицине, в этой болезни, сидите борщ варите, а к врачам не лезьте
Вот что пишет википедия.
Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол. С применением антибиотиков прогноз, как правило, благоприятный. В случае неадекватной терапии пневмония может привести к летальному исходу.
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Грибная Фея
Ответ Фадейка
Задолбали, неужели нельзя просто оставить человека в покое.
это меньшая из проблем Костомарова
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Грибная Фея
Ответ KMR
Изучите биографию гл врача,а потом делайте выводы
при чем тут глав.врач, если Костомаровым занимается целая группа врачей? консилиумы собирали ежедневно по два раза в сутки. Его организм все ещё функционирует криво-косо благодаря им. Так бы уже умер давно.
+2
0
+2
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Anatiana
Ответ KMR
А каким боком тут Германия? Сверхдержава всех на лечение отправляет за бугор?
При чём тут сверхдержава? Узнав прогноз от наших врачей, Домнина с поддержкой Навки обратились к немецким врачам. Но те лишь подтвердили безнадёжность ситуации. Тогда было решено оставить в Коммунарке
+1
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Ответ REA-13
Это уже перебор. Да, понятно, что поклонникам Романа хочется знать о его состоянии. Но можно же иметь выдержку и не публиковать всякие противоречащие друг другу сообщения от каких-то ноунеймов одно за другим, внося еще больше хаоса и смятения?
Почему они противоречащие?
Врачи реально быстро реагируют на ухудшение показателей и принимают меры. Если следить за новостями регулярно, а не время от времени и без сопоставления дат, то нить развития прослеживается довольно-таки логично
+6
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ответ KMR
Самая крутая больница пытается убедить,что все по плану идёт. Ступни отрезали по плану,кисти тоже по плану.
Интересно, а какие предложения? Пусть гангрена идет дальше, чтобы потом сразу ноги целиком отрезать?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Iuliia Timofeyeva
Что вы хотите от врачей, которые лечат тяжелейшую пневмонию? По какому плану? Пневмония - одно из самых непредсказуемых состояний, если живой останется вообще после такого - уже подарок будет, ступни и кисти это малая плата за жизнь. Люди совсем оборзели, вы ничего не понимаете в медицине, в этой болезни, сидите борщ варите, а к врачам не лезьте
Страшнее ковидлы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
REA-13
Это уже перебор. Да, понятно, что поклонникам Романа хочется знать о его состоянии. Но можно же иметь выдержку и не публиковать всякие противоречащие друг другу сообщения от каких-то ноунеймов одно за другим, внося еще больше хаоса и смятения?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ Anatiana
Ничего, что в Германии отказались лечить как безнадёжного?
А каким боком тут Германия? Сверхдержава всех на лечение отправляет за бугор?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Лучшая новость.
Выдохнем.
Поборется.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксевитт Никкель
Ответ Фадейка
Ещё один ненормальный
А здесь таких много
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Ответ KMR
Самая крутая больница пытается убедить,что все по плану идёт. Ступни отрезали по плану,кисти тоже по плану.
Ничего, что в Германии отказались лечить как безнадёжного?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir_rish
Ответ Orange carrot
Надеюсь, дети Романа этого не читают. А кто инфу сливает, у нас врачебная тайна уже не работает?
Когда она работала?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ Iuliia Timofeyeva
Что вы хотите от врачей, которые лечат тяжелейшую пневмонию? По какому плану? Пневмония - одно из самых непредсказуемых состояний, если живой останется вообще после такого - уже подарок будет, ступни и кисти это малая плата за жизнь. Люди совсем оборзели, вы ничего не понимаете в медицине, в этой болезни, сидите борщ варите, а к врачам не лезьте
Изучите биографию гл врача,а потом делайте выводы
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
Ответ KMR
Самая крутая больница пытается убедить,что все по плану идёт. Ступни отрезали по плану,кисти тоже по плану.
Что вы хотите от врачей, которые лечат тяжелейшую пневмонию? По какому плану? Пневмония - одно из самых непредсказуемых состояний, если живой останется вообще после такого - уже подарок будет, ступни и кисти это малая плата за жизнь. Люди совсем оборзели, вы ничего не понимаете в медицине, в этой болезни, сидите борщ варите, а к врачам не лезьте
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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