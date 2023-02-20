Врачам удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова (ТАСС)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, сообщил источник ТАСС.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сегодня появилась информация, что у экс-фигуриста поражена часть мозга, возникло кровоизлияние; его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», – заявил собеседник агентства.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?