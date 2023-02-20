Врачам удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова (ТАСС)
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, сообщил источник ТАСС.
Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сегодня появилась информация, что у экс-фигуриста поражена часть мозга, возникло кровоизлияние; его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», – заявил собеседник агентства.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Про улучшение и говорить даже не приходится
И я сильно сомневаюсь, что информация о кровоизлиянии и о том, что состояние стабилизировали, и в самом деле поступила к "шпионам под дверьми палаты" с разницей в 1.5 часа.
И среди кого пользуются спросом сплетни и вбросы? Да, меня очень интересует информация о состоянии Романа, но я бы предпочла дождаться официального заявления врача, а не читать эти сообщения от "собеседника".
А спрос рождает предложение.
Я не пойму, что именно тут кажется нелогичным?
Может этичнее было бы написать одну новость, вот как раз про то, что были осложнения, но состояние удалось стабилизировать? А не разгонять панику вбросами каждый час.
Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол. С применением антибиотиков прогноз, как правило, благоприятный. В случае неадекватной терапии пневмония может привести к летальному исходу.
Врачи реально быстро реагируют на ухудшение показателей и принимают меры. Если следить за новостями регулярно, а не время от времени и без сопоставления дат, то нить развития прослеживается довольно-таки логично
Выдохнем.
Поборется.