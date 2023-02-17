«One year». Анна Щербакова опубликовала фото с золотом Олимпиады-2022

Теги сборная России фото Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фото с золотом Олимпийским игр в Пекине-2022. 

Год назад на Играх прошла произвольная программа у женщин. Щербакова заняла в ней второе место, но одержала победу по сумме короткой и произвольной. 

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59 комментариев

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EuhenioV
Очень приятно вспоминать столь радостное и знаменательное событие.ФК Бог существует и всё раздал по справедливости.Ками не хочу обижать,потому подчеркну,с учётом сложившихся обстоятельств.
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ОлесяОлеська
С годовщиной золотой олимпийской медали 🥇⛸👏
Поздравления Анюта !!!
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Сладкий пончик
Стальная леди нашего ФК
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Бильм@н
Ответ Maecenas
да, на опыте вычисляю. 25 декабря, не день ли кое-чьего снятия с ЧР? Или по какой надобности потребовалось новый акк заводить?
Ну а вы то 28 июня с чего вдруг зарегились? Прямо кто бы говорил про новорегов
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Анна Лисина
Безупречная победа Анютия! Чистый прокат, сложнейший контент, эмоционально. Лучшая!
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Orange carrot
Рада была в тот вечер за Аню, да и за Сашу в общем. ТЩК это легендарное поколение и жаль, что с ними не было Алены.
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Храбрая виолончелистка
Это был настоящий духоподъёмный прокат от Анны. Подлинное слияние спорта и искусства.
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Hardy
эти флипы помним до сих пор, великолепный золотой прокат
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Анастасия98.98
Ну наконец-то, спортс, не прошло и года)
Анина победа навсегда в моем сердце. В этих двух прекрасных, безошибочных и одухотворенных прокатах вся карьера выдающейся спортсменки и человека с железным характером. Нашей Ани Щербаковой💙
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Scorpion*
Поздравляю Анечку с первой годовщиной олимпийского золота! Две великолепные, блистательные программы. Её доброе сердце, кроткий нрав, здравомыслие и стальной, железобетонный характер привели к наивысшему достижению в спорте. Браво Аня 🥇❤️
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Maria Savchenko
Прокаты Ани короткой и произвольной программ хочется пересматриваю) Радостно, что не смотря на все трудности Аня показала максимум и у нее все получилось)
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garovatat
Ответ ретроградный меркурий
До сих пор пересматриваю. Два шедевральных проката. Ни единой помарки, обе программы - на одном дыхании. И заслуженное олимпийское золото лучшей фигуристки всего олимпийского цикла.
и я тоже пересматриваю! красота красивая!
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бородатый грузин
Хорошо, что я вовремя переобулся ! За нашу победу !
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*** Monik ***
Помню, как после проката Ани, девочка болевшая исключительно за Камилу, сказала мне хоть и немного расстроенно, но честно: Аня действительно потрясающая, она настоящая чемпионка
Девочка Аню не полюбила, но всегда отдает должное ее характеру и умению идеально и артистично катать в нужный момент)
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Maecenas
Ответ Бильм@н
Ну вы то конечно самый старожил на этом сайте.🤣
да, на опыте вычисляю. 25 декабря, не день ли кое-чьего снятия с ЧР? Или по какой надобности потребовалось новый акк заводить?
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люблю тутберят
С годовщиной Анюта😇это было феерично👏👏👏💖💖💖
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Бильм@н
Ответ Maecenas
Комментарий удален модератором
Ну вы то конечно самый старожил на этом сайте.🤣
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Magirani Navi
Это была очень вдохновляющая победа, мотивирующая идти до конца и показывать свой максимум по состоянию на «здесь и сейчас», без оглядки на конкуренцию и все, что происходит вокруг. Это великолепное качество, обретенное в столь юные годы.
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Maecenas
Ответ Бильм@н
Ой, а мы уже заждались. "Уж полночь близится, а Германа всё нет".🤣
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*** Monik ***
Очень рада была, что победила Аня! Ждала победы Ками, но очень хотела, чтобы и у Анюты было золото, у нее настоящий спортивный характер)
Единственное хорошее мировое событие, которое случилось в прошлом году
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Defender64
Единственная из сборной, кто получил своё золото:)
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EmperorNazer
С первой годовщиной твоей прекрасной победы на Олимпийских играх, Аня!
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Бильм@н
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pele_kan
среди всего плохого, что было в прошлом году, было и 2 радостных события - это победа Анюты на ОИ и победа Месси на ЧМ. Справедливость иногда торжествует)
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Бильм@н
Ответ Николай Криницкий
Вселенская справедливость, что именно Аня стала ОЧ. Просто не представляю ,чтобы творили рутковские, если бы победила их подопытная
А ничего, что Саша выступала на ОИ за ТШТ
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