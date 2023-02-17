«One year». Анна Щербакова опубликовала фото с золотом Олимпиады-2022
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фото с золотом Олимпийским игр в Пекине-2022.
Год назад на Играх прошла произвольная программа у женщин. Щербакова заняла в ней второе место, но одержала победу по сумме короткой и произвольной.
Поздравления Анюта !!!
Анина победа навсегда в моем сердце. В этих двух прекрасных, безошибочных и одухотворенных прокатах вся карьера выдающейся спортсменки и человека с железным характером. Нашей Ани Щербаковой💙
Девочка Аню не полюбила, но всегда отдает должное ее характеру и умению идеально и артистично катать в нужный момент)
Единственное хорошее мировое событие, которое случилось в прошлом году