Китайские болельщики поздравили Щербакову с Днем святого Валентина на Таймс-сквер в Нью-Йорке

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление российской фигуристке Анне Щербаковой с Днем святого Валентина.

Об этом сообщил фан-клуб спортсменки TeamShcherbakova. На экране, расположенном на фасаде одного из зданий, было показано поздравление от китайских болельщиков.

Сегодня Щербакова выступила на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.