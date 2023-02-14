Китайские болельщики поздравили Щербакову с Днем святого Валентина на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление российской фигуристке Анне Щербаковой с Днем святого Валентина.

Об этом сообщил фан-клуб спортсменки TeamShcherbakova. На экране, расположенном на фасаде одного из зданий, было показано поздравление от китайских болельщиков.

Сегодня Щербакова выступила на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

81 комментарий

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Jane Earlosofical
Ответ EuhenioV
Для поклонников Алиначки поясняю.Некоторые китайцы,поклонники Ани,проживают в США.Тоже в школе плохо учились?
и в чём связь? т.е. болелам из самого китая Аня по факту не интересна? или её решили поздравить именно эти некоторые которые из нью-йорка. а те которые из китая решили не заморачиваться? непонятная ситуэйшен. как по мне))))
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Sat397
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Ну вообще у китайцев, которые болеют за Аню ещё есть чат в телеграме. Наверное это они, которые вне Китая
Поверю в их большое число китайских болельщиков, если их более менее многочисленные комменты будут именно в соцсети Анны, это будет показатель, обычно фанатов интересует аккаунт их кумира в первую очередь, чтобы сразу от туда черпать новости о нем из первых рук, а не какие то свои чаты.
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Ostinato
Ответ Sat397
Раньше, когда Алина была особенно популярна в Японии, помню постоянно с ней сюжеты по японскому телевидению показывали, специально из Японии журналисты приезжали в Россию, следили за новостями из её жизни. А у Анны есть что-то подобное? Её показывают по китайскому телевидению? Или есть такое, что множество комментариев в соц сетях Анны на китайском языке? Как можно понять, что китайских болельщиков действительно много?
У китайцев свой интернет, неместным зарегаться там довольно сложно, там и паспортные данные и местный телефон, поэтому оценить извне нам с вами это все довольно сложно. Но вы только представьте сколько стоит реклама на тайм сквер, явно же, что это не один ярый фанат делает, плюс Аня давно уже развивает именно китайское направление. Как Вы справедливо заметили Япония занята Загитовой и Медведевой, но Китай более массовый.
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Jane Earlosofical
Ответ Анна Лисина
Лол). В США живут миллионы китайцев, а в НЙ чуть ли не треть города. У Ани там тоже поклонники. И логично, что американские китайцы говорят на инглише. Что здесь странного?
не. не объяснили. если честно, связи не увидела. её любят очень в китае и значит должны быть эфиры, шоу, реклама и куча всего. вижу поздравление и тоже не в китае а вообще в нью-йорке. как по мне не сходится.
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Sat397
Ответ EuhenioV
Ты словами то не разбрасывайся.Давно за тобой наблюдал,но что то ты возомнил из себя,Аню стал обижать.Я теперь рядом.Посмотрим,на что ты способен в словесных баталиях.Свои детсадовские ответы спрячь,не солидно.
Я никого не обижаю, сам знаю, что такое неоправданный хейт, так как болею за Камилу и мне это знакомо. В конспирологии не верю и сплетни. Но знать правду люди имеют право, чтобы не быть обманутыми.
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Анна Лисина
Ответ Lotte Fischbach
А кто ещё? Про китайских типо болельщиков очень смешно. Отец Щербаков хотьбы погуглил какая в Китае религия и как там относяться к западным святым.🤦‍♂️
Что в Китае, что в США американские китайцы прекрасно празднуют все известные светские праздники. А религия в Китае как ранее в СССР, вера в коммунистическое светлое будущее. Официально Китай атеистическое государство. Там к религии относятся как к истории в большинстве своем
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EmperorNazer
Ответ Глафира Бахтиярова
Так у Анюты нет российских болельщиков. В этом и суть. Вернее, они когда-то были, но после того, как стало очевидно каким способом Анечка достигает своих целях, от нее отвернулись адекватные поклонники.
Ну разумеется, нет, интересно только, кому принадлежат эти многочисленные голоса, выкрикивающие «Аня»? - https://telesco.pe/shch_anna/386 Кто устраивал ей овации после проката, кстати, одни из самых громких за все шоу, кто выкидывал игрушки на лед? Неразрешимая загадка прямо.
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Самая цитируемая и вообще недура
Огого, сильно!
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lukaz
Это невероятно круто!!! Вот что способна сделать креативная молодежь, обожающая Аню!

А почему бездействует "армия" фанатов Алиначки, особенно из ее "второй родины", Японии? 😏
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Sat397
Я готов согласиться, что есть у неё китайские болельщики, определенное число, но я не верю в их большое количество. Было бы их много, мы бы видели их многочисленные комментарии в соц-сетях Анны, так как миллионы китайцев живут за пределами Китая, при этом имея обширные связи со своей родиной, и у этих китайцев, живущих вне Китая, от Сингапура, Тайваня, Австралии до США, самый что ни на есть обычный, открытый интернет.
Ну вообще у китайцев, которые болеют за Аню ещё есть чат в телеграме. Наверное это они, которые вне Китая
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EuhenioV
Ответ Nassta
Интеллигенция
Вы из люмпен пролетариата?Обычно выходцы из подобных слоёв общества подобным образом клеймили инакомыслящих.
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mary-jane1709
Можно ли попросить неадекватов уйти уже с аниных веток?
Реально поднадоело высеры читать
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Lotte Fischbach
У меня все просто. Я точно знаю что реальные китайцы знают о Щ не > чем ты о китайских ОЧ по настольному теннису. То есть интереса там к ней чуть < чем 0ль. Даже фамилию не вспомнят.
hēi，nǚrén，nǐ zhīdào yī gè zhēnzhèng de zhōngguórén mǎ？ nǐ qù guò zhōngguó mǎ？G
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Sat397
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Есть. Просто у китайцев свой интернет. Их нет условно в инстаграме. Нужно смотреть БилиБили и Вейбо, там много.
Я готов согласиться, что есть у неё китайские болельщики, определенное число, но я не верю в их большое количество. Было бы их много, мы бы видели их многочисленные комментарии в соц-сетях Анны, так как миллионы китайцев живут за пределами Китая, при этом имея обширные связи со своей родиной, и у этих китайцев, живущих вне Китая, от Сингапура, Тайваня, Австралии до США, самый что ни на есть обычный, открытый интернет.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Lotte Fischbach
В Китае Щ давно забыли как звать. Если вобще когдато помнили.
А сколько вам папа Стас платит? Поделитесь секретом. Ведь если Щ никому не интересна, то и вашихейт надо оплачивать
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EuhenioV
Ответ Sat397
Ну вот, ответить по делу нечего, и как обиженное дитя перешли на обзывательства. Я ведь не ради хейта интересуюсь.
Ты словами то не разбрасывайся.Давно за тобой наблюдал,но что то ты возомнил из себя,Аню стал обижать.Я теперь рядом.Посмотрим,на что ты способен в словесных баталиях.Свои детсадовские ответы спрячь,не солидно.
+1
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EmperorNazer
Ответ Sat397
Раньше, когда Алина была особенно популярна в Японии, помню постоянно с ней сюжеты по японскому телевидению показывали, специально из Японии журналисты приезжали в Россию, следили за новостями из её жизни. А у Анны есть что-то подобное? Её показывают по китайскому телевидению? Или есть такое, что множество комментариев в соц сетях Анны на китайском языке? Как можно понять, что китайских болельщиков действительно много?
Есть. Аню несколько раз звали на китайское телевидение, последний раз летом. В том же телеграме под любым ее постом действительно весьма много комментариев от пользователей с китайскими никами, да и в инстаграме тоже. Ее nft установили рекорд по продажам в Китае в спортивной отрасли. В крупнейшей китайской соцсети Вейбо она практически постоянно в топ-20 самых обсуждаемых спортсменов, а если случается значимый инфоповод, то попадает и в топ-10. В общем, Анина популярность в Китае - это не миф, а реальность, и тому есть масса подтверждений.
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lukaz
Ответ Nassta
Вообще прикольно, но почему все эти китайцы не посещают Анины шоу, если такая любовь могли бы приехать
"но почему все эти китайцы не посещают Анины шоу"

все что нужно знать о загином фанатье, сочащейся злобой и завистью..
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Анна Лисина
Ответ Глафира Бахтиярова
Так у Анюты нет российских болельщиков. В этом и суть. Вернее, они когда-то были, но после того, как стало очевидно каким способом Анечка достигает своих целях, от нее отвернулись адекватные поклонники.
Зайди в тищербакова в телеграмм и глянь там про болельщиков.
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Syndycate
И в чем прикол, амеры даже не поймут кто это😂
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Lotte Fischbach
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Потому что у них карантин был. Да и рядовому китайцу в Москву дорого лететь. А вот во Владивостоке я думаю увидим. К тому же Анна вместе с остальными должна к ним сама приехать.
В Китае Щ давно забыли как звать. Если вобще когдато помнили.
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Анна Лисина
Ответ Jane Earlosofical
зачем так далеко? логично же, что китайцы живут в китае. олимпиада проходила в китае. а тут вдруг америка. сидят такие китайцы в китае и думают, а давайте в на тайм-сквер рекламу закажем. и никто из них не предложил это сделать в китае? там где Аню типа любят? или на тайм сквер не так уж и сложно попасть и за хорошую оплату можно кого угодно там поздравить? и не обязательно китайцем быть. но стрелки перевести на китайцев.
Лол). В США живут миллионы китайцев, а в НЙ чуть ли не треть города. У Ани там тоже поклонники. И логично, что американские китайцы говорят на инглише. Что здесь странного?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ ТМЗ
какой испанский стыд! смешно до слез. В это никто не поверит ибо даже на родине,даже в москве Ане все время приходиться напоминать о себе. В ход идет все,куда можно со скидкой вставить пару слов об ане.
Вам тогда тоже за хейт платят? Ведь хейт тоже заказывать надо, раз она никому не интересна!
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Sat397
Ответ EuhenioV
Вы ещё Куликовскую битву подзабыли.Алиначку вспомнило оно.
Ну вот, ответить по делу нечего, и как обиженное дитя перешли на обзывательства.
Я ведь не ради хейта интересуюсь.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Sat397
Раньше, когда Алина была особенно популярна в Японии, помню постоянно с ней сюжеты по японскому телевидению показывали, специально из Японии журналисты приезжали в Россию, следили за новостями из её жизни. А у Анны есть что-то подобное? Её показывают по китайскому телевидению? Или есть такое, что множество комментариев в соц сетях Анны на китайском языке? Как можно понять, что китайских болельщиков действительно много?
Есть. Просто у китайцев свой интернет. Их нет условно в инстаграме. Нужно смотреть БилиБили и Вейбо, там много.
+4
-1
+3
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