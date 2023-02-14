Китайские болельщики поздравили Щербакову с Днем святого Валентина на Таймс-сквер в Нью-Йорке
На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление российской фигуристке Анне Щербаковой с Днем святого Валентина.
Об этом сообщил фан-клуб спортсменки TeamShcherbakova. На экране, расположенном на фасаде одного из зданий, было показано поздравление от китайских болельщиков.
Сегодня Щербакова выступила на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
А почему бездействует "армия" фанатов Алиначки, особенно из ее "второй родины", Японии? 😏
Реально поднадоело высеры читать
все что нужно знать о загином фанатье, сочащейся злобой и завистью..
Я ведь не ради хейта интересуюсь.