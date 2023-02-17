Гачинский заявил, что не смотрит международные соревнования: «Турниры в нашей стране намного интереснее»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров Артур Гачинский Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2011 Артур Гачинский заявил, что считает российские соревнования по фигурному катанию интереснее международных.

«Честно скажу, ни одного [международного] турнира не смотрел, так, результаты поглядывал. Турниры, которые проходят в нашей стране, на мой взгляд, намного интереснее.

Если взять первенство [России среди юниоров], последнюю разминку, даже предпоследнюю, ребята прыгают и аксели в три с половиной оборота, и делают четверные прыжки, это для меня интереснее», – сказал Гачинский.

2 комментария

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Альфира Смирнова
да он смотрит
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ribikorto
Гачинский тренирует в основном в мужском одиночном, для него вообще странно не смотреть международку. Там тоже четверные прыгают вообще-то. И он должен смотреть на соперников как профи, а не как зритель по принципу интересно неинтересно.
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