Александра Бойкова: «Наш показательный номер – всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки, это культовая история»

Российские фигуристы и рассказали о показательном номере на тему истории любви Бэтмена и Женщины-кошки.

Эту программу спортсмены показали на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Наш показательный номер – всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки, это культовая история, известная среди молодежи, наконец-то мы смогли показать на широкой публике. Что для нас значит влюбленность? Влюбленность – это окрыленность, воздушность», – сказала Бойкова.

«Мы катали его и на закрытых мероприятиях, но на широкой публике впервые. Пусть каждый день будет для влюбленных, не стоит зацикливаться на конкретной дате», – отметил Козловский.