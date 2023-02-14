Александра Бойкова: «Наш показательный номер – всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки, это культовая история»
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о показательном номере на тему истории любви Бэтмена и Женщины-кошки.
Эту программу спортсмены показали на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
«Наш показательный номер – всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки, это культовая история, известная среди молодежи, наконец-то мы смогли показать на широкой публике. Что для нас значит влюбленность? Влюбленность – это окрыленность, воздушность», – сказала Бойкова.
«Мы катали его и на закрытых мероприятиях, но на широкой публике впервые. Пусть каждый день будет для влюбленных, не стоит зацикливаться на конкретной дате», – отметил Козловский.
Поздравляю Вас с Сашенькой, Восторг от Вашего прекрасного выступления!!!
Поздравляю Вас с Димой с Блестящим и ярким номером и блистательным исполнением!
Какие же Вы Суперские,Классные, Лучшие!!!!