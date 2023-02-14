Александра Бойкова: «Наш показательный номер – всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки, это культовая история»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о показательном номере на тему истории любви Бэтмена и Женщины-кошки.

Эту программу спортсмены показали на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Наш показательный номер – всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки, это культовая история, известная среди молодежи, наконец-то мы смогли показать на широкой публике. Что для нас значит влюбленность? Влюбленность – это окрыленность, воздушность», – сказала Бойкова.

«Мы катали его и на закрытых мероприятиях, но на широкой публике впервые. Пусть каждый день будет для влюбленных, не стоит зацикливаться на конкретной дате», – отметил Козловский.

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11 комментариев

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Natali D
Саша в этом номере - звезда! Дмитрий был просто статистом. Молодцы!
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Валерий Петров
Ответ Девушка Безимени
они точно любили друг друга?
Брат спрашивает?)
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vanessa2021
У Бойковой фигура охренительная)))
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Дружба11
Сашуля и Димуля, я вот подумал с Вашим креативом и формой, зажигательностью Сашеньки и мудростью Димочки-может не надо теряться,а организовать свое шоу.Верю в Вас Сказочные Ребята!!!
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Тайга86
Ответ Ирина Ларина
Мне показалось, что Дима себя вообще неуютно в этом образе чувствовал. Как не в своей тарелке. А Саша зажгла! Такие комбинезоны только ей и можно носить!
Согласна. Возможно мало репетировали...Но так, как Саша себя уверенно чувствовала и в этом образе, и в этой программе, у неё все сошлось.
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Ирина Ларина
Ответ Тайга86
Всё здорово, но Димин образ как-то недоработан что ли, поэтому создается контраст между ними, причем существенный. Надо было чуток обыграть, это ж шоу, а не ограничиваться аппликацией мышек на рубашке...
Мне показалось, что Дима себя вообще неуютно в этом образе чувствовал. Как не в своей тарелке. А Саша зажгла! Такие комбинезоны только ей и можно носить!
+2
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Дружба11
"Пусть каждый день будет для влюбленных, не стоит зацикливаться на конкретной дате»Дима,очень правильные слова....
Поздравляю Вас с Сашенькой, Восторг от Вашего прекрасного выступления!!!
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Тайга86
Всё здорово, но Димин образ как-то недоработан что ли, поэтому создается контраст между ними, причем существенный. Надо было чуток обыграть, это ж шоу, а не ограничиваться аппликацией мышек на рубашке...
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Девушка Безимени
они точно любили друг друга?
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Дружба11
Ребятки Вы Сказочные!!!
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Дружба11
Сашуля-это было Шикарно,Великолепно,Блеск!!!!
Поздравляю Вас с Димой с Блестящим и ярким номером и блистательным исполнением!
Какие же Вы Суперские,Классные, Лучшие!!!!
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