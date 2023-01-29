Александра Бойкова: «Очень рада за Настю Губанову, она умничка. За парным катанием на чемпионате Европы не следила, готовилась к своим соревнованиям»

Российские фигуристы и поделились впечатлениями от выступления на чемпионате Санкт-Петербурга, а также рассказали о дальнейших планах.

Бойкова: Очень рады, что полные трибуны, приятно. Всегда классно выступать в родном городе. С Димой мы вообще начинали на этом катке. Для нас это особое теплое чувство.

Принес ли мой папа сегодня баннеры? Мне кажется, папа у меня сегодня вообще не пришел.

Козловский: Дальнейшие планы до финала Гран-при? Отдохнуть немного. Марафон закончен. Ну, конечно, в Петербурге отдохнем. Мы, думаю, возьмем буквально полтора-два дня отдыха и уже будем целенаправленно готовиться к финальному турниру этого сезона.

Перенос финала в Питер? Прекрасно. Я буду засыпать и просыпаться в своей кровати, а не в отеле.

Бойкова: Следили ли за парным катанием на чемпионате Европы? Я скажу так: я очень рада за Настю Губанову. Я с ней начинала, соревновалась на этом же катке, безумно рада за эту девочку, она правда умничка.

За парным катанием я не следила. Ну как? Я посмотрела короткие программы и больше нет, потому что у меня свои соревнования, мне надо к ним готовиться.

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