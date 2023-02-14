Кондратюк подтвердил, что выступит в финале Гран-при России: «Здоровье получше, чем было. Четверные уже прыгаю потихоньку»

Фигурист Марк Кондратюк подтвердил, что выступит в финале Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге 3-5 марта.

– Здоровье получше, чем было. Четверные уже прыгаю потихоньку.

– Где ждать тебя в ближайшее время, тем более что скоро финал Гран‑при?

– Там и ждать, – сказал Кондратюк.