Кондратюк подтвердил, что выступит в финале Гран-при России: «Здоровье получше, чем было. Четверные уже прыгаю потихоньку»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк подтвердил, что выступит в финале Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге 3-5 марта.

– Здоровье получше, чем было. Четверные уже прыгаю потихоньку.

– Где ждать тебя в ближайшее время, тем более что скоро финал Гран‑при?

– Там и ждать, – сказал Кондратюк.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Он два Четверных в Шоу прыгнул!
Конечно будет выступать в Финале Гран-При!
✌️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пол Ганарара:
Наличие четверных в арсенале - необходимое требование, если хочешь быть парнем Саши Трусовой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Не будешь ты соревноваться, на спортсе так сказали и точка.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UserFreud
Ответ Люблю Женьку
"Подготовил любовный номер" - ау, филологи сайта 😝
"Любовный - проникнутый любовью, вызванный любовью, выражающий любовь".
Толковый словарь Ушакова.
Для чего вы призывали филологов?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
"Подготовил любовный номер" - ау, филологи сайта 😝
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий