Кондратюк подтвердил, что выступит в финале Гран-при России: «Здоровье получше, чем было. Четверные уже прыгаю потихоньку»
Фигурист Марк Кондратюк подтвердил, что выступит в финале Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге 3-5 марта.
– Здоровье получше, чем было. Четверные уже прыгаю потихоньку.
– Где ждать тебя в ближайшее время, тем более что скоро финал Гран‑при?
– Там и ждать, – сказал Кондратюк.
Конечно будет выступать в Финале Гран-При!
✌️
Толковый словарь Ушакова.
Для чего вы призывали филологов?)