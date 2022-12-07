Марк Кондратюк: «Чувствую себя определенно лучше – могу наклоняться, поднимаются обе ноги. В Самаре одна не поднималась вообще»

Российский фигурист рассказал о самочувствии.

После этапа Гран-при России в Самаре Кондратюк прошел реабилитацию из-за травмы спины. Он пропустил чемпионат России по прыжкам.

– Как себя чувствуете сейчас?

– Определенно лучше, чем было в Самаре. Положительные тенденции от лечения явно присутствуют. Могу наклоняться, поднимаются обе ноги, а в той же Самаре одна не поднималась вообще.

Из-за этого тяжело далась даже обратная дорога домой. Чемодан и вещи мне помогал везти Артур Даниелян.

– У вас ведь и раньше случались проблемы со спиной. В чем причина?

– Прежде всего в больших нагрузках, в большом количестве прыжков. Возможно, неприятных ощущений добавляют какие-то отдельные позиции во вращениях, но в первую очередь это, конечно же, прыжки.

Сейчас я уже хожу без боли, начал кататься, стараюсь делать все, что советуют врачи, и намерен выполнять все рекомендации максимально тщательно.

Как-то более ответственно к этому подходить. Потому что здоровье одно, и хотелось бы его сохранить. Хотя бы с тем, чтобы иметь возможность подольше кататься, – сказал Кондратюк.