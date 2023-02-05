Алексей Ягудин: «Не знаю, буду ли смотреть чемпионат мира, но хотел бы увидеть четверной аксель от Малинина»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание ТАСС Илья Малинин Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что не смотрел чемпионат Европы по фигурному катанию, так как на нем не выступали российские спортсмены. 

«Я не смотрел чемпионат Европы, но за результатами я слежу. Не видел в этом смысла, так как наших там не было.

Не знаю, включу ли чемпионат мира, но я хотел бы увидеть четверной аксель от Ильи Малинина», – сказал Ягудин. 

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

 

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6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Желаю Грузии , впервые в истории, золото мира в ФК взять. А что, если азиатки зарубятся с амерками и Луной за халявное золото, вполне может прокатить..
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Девушка Безимени
да не смотри. это так патриотично
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Katerina Sunny
Ответ Bella Lee
Да ладно юлить, все будут смотреть.
Смотреть может и не будет. Но результаты знать будет и промолчать как всегда не сможет.
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Bella Lee
Да ладно юлить, все будут смотреть.
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JL JL
Неважно будешь ли ты смотреть ЧМ или нет, потому что твои комменты ни уму ни сердцу.
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Orange carrot
Ну Илья сейчас с травмой, так что пролетит Леха со своими желаниями, вполне возможно
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