Алексей Ягудин: «Не знаю, буду ли смотреть чемпионат мира, но хотел бы увидеть четверной аксель от Малинина»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что не смотрел чемпионат Европы по фигурному катанию, так как на нем не выступали российские спортсмены.
«Я не смотрел чемпионат Европы, но за результатами я слежу. Не видел в этом смысла, так как наших там не было.
Не знаю, включу ли чемпионат мира, но я хотел бы увидеть четверной аксель от Ильи Малинина», – сказал Ягудин.
Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?
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