Макар Игнатов: «Маленьких детей я боюсь. Но в целом, я думаю, мне интересно было бы тренировать»

Российский фигурист рассказал об отношении к Алексею Ягудину и ответил на вопрос, хочет ли он стать тренером.

— В одном из предыдущих интервью ты говорил, что тебе нравится, как подает себя в шоу. Чему-то успел у него научиться?

— Ягудин очень открытый. Пофигист в хорошем смысле слова. Ведет себя как шоумен. Это всегда выглядит классно, широко, искренне, с душой. Но я бы не смог такое катать.

— То есть ты больше интроверт?

— Я? Да! Я не люблю людей. Понятно, что я так говорю больше в шутку, и я очень люблю близких, которые меня окружают. Но мне некомфортно, когда какая-то толкучка или что-то вроде того. Пару раз в месяц выезжаю в центр Петербурга и такой: «Е-мое, сколько народа». А тут у себя, недалеко от Академии, я спокойно живу — дом, каток.

— Думал, чем ты можешь заниматься после спортивной карьеры? Тренерство тебе близко?

— Близко, я иногда подкатываю каких-то ребяток. Но тут важно понять один момент — в тренерском деле карьера идет от младших к старшим. То есть начинать ты будешь в любом случае с малышей, а потом уже выводить детей постарше. А я маленьких детей боюсь, ха-ха! Они такие маленькие, хрупкие.

Мне комфортнее работать, когда детишки уже постарше, можно поковыряться в каких-то технических вещах, что-то понастраивать. Но в целом, я думаю, мне интересно было бы тренировать. Я бы попробовал, – сказал Игнатов.