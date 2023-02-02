Макар Игнатов: «Маленьких детей я боюсь. Но в целом, я думаю, мне интересно было бы тренировать»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Макар Игнатов Фигурное катание

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал об отношении к Алексею Ягудину и ответил на вопрос, хочет ли он стать тренером. 

— В одном из предыдущих интервью ты говорил, что тебе нравится, как Алексей Ягудин подает себя в шоу. Чему-то успел у него научиться?

— Ягудин очень открытый. Пофигист в хорошем смысле слова. Ведет себя как шоумен. Это всегда выглядит классно, широко, искренне, с душой. Но я бы не смог такое катать.

— То есть ты больше интроверт?

— Я? Да! Я не люблю людей. Понятно, что я так говорю больше в шутку, и я очень люблю близких, которые меня окружают. Но мне некомфортно, когда какая-то толкучка или что-то вроде того. Пару раз в месяц выезжаю в центр Петербурга и такой: «Е-мое, сколько народа». А тут у себя, недалеко от Академии, я спокойно живу — дом, каток.

— Думал, чем ты можешь заниматься после спортивной карьеры? Тренерство тебе близко?

— Близко, я иногда подкатываю каких-то ребяток. Но тут важно понять один момент — в тренерском деле карьера идет от младших к старшим. То есть начинать ты будешь в любом случае с малышей, а потом уже выводить детей постарше. А я маленьких детей боюсь, ха-ха! Они такие маленькие, хрупкие.

Мне комфортнее работать, когда детишки уже постарше, можно поковыряться в каких-то технических вещах, что-то понастраивать. Но в целом, я думаю, мне интересно было бы тренировать. Я бы попробовал, – сказал Игнатов. 

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4 комментария

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София Хайн
Ответ Товарищ Майор.
Макара Косторная покусала?
Он сказал, что они очень хрупкие. Я тоже всегда останавливаюсь, когда рядом мелкая собачонка. Вижу плохо, боюсь придавить мелкое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shveddka
Что ж,удачи,если захочет стать тренером!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Макара Косторная покусала?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tzaichiha
Макар всегда очень хорошо себя показывает в интервью - искренний, не пафосный. Хочется для него немного удачи, которой не хватает на соревнованиях.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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