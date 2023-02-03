Елена Вайцеховская: «Прежняя Дюамель и нынешняя в моем сознании не стыкуются между собой. Из ее рассуждений заметно ушли логика и здравый смысл»

Журналист Елена Вайцеховская написала пост о двукратной чемпионке мира в парном катании Меган Дюамель.

Дюамель резко высказывается в соцсетях против допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Четыре с половиной года назад я как-то совершенно внезапно поехала в командировку в Торонто.

Там по-соседству, в Оквилле, впервые после перехода к Брайану Орсеру была заявлена в соревнованиях Женя Медведева, и я, собственно, летела в Канаду ради одного-единственного интервью.

Но совершенно внезапно на том же самом катке у нас случился большой и обстоятельный разговор с . Тогда еще, помню, подумала: насколько же хорошо у девушки устроена голова.

Не знаю, то ли до такой степени человек потерял себя вне спорта, то ли так сильно хочется оставаться на виду, но та Дюамель и нынешняя в моем сознании категорически не стыкуются между собой. Вот просто – совсем.

Дело даже не в том, что она пишет у себя в соцсетях сейчас. А в том, что из рассуждений очень заметно ушли логика и здравый смысл.

Кому интересна та, прежняя Меган – вот она...» – написала Вайцеховская, опубликовав ссылку на интервью Дюамель.