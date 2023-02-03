Елена Вайцеховская: «Прежняя Дюамель и нынешняя в моем сознании не стыкуются между собой. Из ее рассуждений заметно ушли логика и здравый смысл»

Теги Елена Вайцеховская сборная Канады Меган Дюамель пары Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская написала пост о двукратной чемпионке мира в парном катании Меган Дюамель.

Дюамель резко высказывается в соцсетях против допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе. 

«Четыре с половиной года назад я как-то совершенно внезапно поехала в командировку в Торонто.

Там по-соседству, в Оквилле, впервые после перехода к Брайану Орсеру была заявлена в соревнованиях Женя Медведева, и я, собственно, летела в Канаду ради одного-единственного интервью.

Но совершенно внезапно на том же самом катке у нас случился большой и обстоятельный разговор с Меган Дюамель. Тогда еще, помню, подумала: насколько же хорошо у девушки устроена голова.

Не знаю, то ли до такой степени человек потерял себя вне спорта, то ли так сильно хочется оставаться на виду, но та Дюамель и нынешняя в моем сознании категорически не стыкуются между собой. Вот просто – совсем.

Дело даже не в том, что она пишет у себя в соцсетях сейчас. А в том, что из рассуждений очень заметно ушли логика и здравый смысл.

Кому интересна та, прежняя Меган – вот она...» – написала Вайцеховская, опубликовав ссылку на интервью Дюамель. 

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7 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Ой, Елена…да вы с Меган обе не в себе
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Wiley Fox
Войцеховская пишет про фигурное катание - пользователи спортса пишут, что она продажное перо

Войцеховская ядом сочится по теме России вне международных соревнований - пользователи спортса переобуваются
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Iuasamotu
Наверное ж случилось определённое безумство, раз люди поменяли своё мнение о России
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Oleandra
Когда Дюамель критиковала Тутберидзе с её ученицами, конечно она тогда с головой дружила.. по мнению Вайцеховской..
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Wiley Fox
А у меня не стыкуются образы Родниной, плачущей на Олимпиаде, и Терешковой, которая с открытой улыбкой едет по всему миру, с теми злобными старухами, что принимают антинародные законы
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Евгения Гринева
Когда ты токсична даже для токсичного человека)
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SofiaSkating
Меган всегда была такой, вот Траньков никогда иллюзий не питал на ее счет.
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