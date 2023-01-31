Роднина о словах Дюамель про бойкот Олимпиады: «Кто это сказал? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение»

Трехкратная олимпийская чемпионка отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Кто это сказал? ? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение.

Считаю ли я ее мнение важным? Может, у нее такая форма себя лишний раз проявить и напомнить о себе. Пускай лучше изучает фигурное катание.

Думаю ли я, что другие страны последуют примеру Украины в плане бойкота Олимпиады в ? Послушайте, чего бежать впереди паровоза, до 2024 года еще много времени, еще много может измениться», — сказала Роднина.