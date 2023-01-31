Роднина о словах Дюамель про бойкот Олимпиады: «Кто это сказал? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.
«Кто это сказал? Меган Дюамель? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение.
Считаю ли я ее мнение важным? Может, у нее такая форма себя лишний раз проявить и напомнить о себе. Пускай лучше изучает фигурное катание.
Думаю ли я, что другие страны последуют примеру Украины в плане бойкота Олимпиады в Париже? Послушайте, чего бежать впереди паровоза, до 2024 года еще много времени, еще много может измениться», — сказала Роднина.
Зато Дюамель никогда не переезжала в другую страну, там не размножалась, выпрашивая гражданство. А, главное, не сидела на шее налогоплательщиков, безумно на этом обогащаясь. Потом, если, посмотреть, то сколько начесала языком вот эта крепко сбитая брюнетка (сейчас, наверно крашена), никакой Дюамель и не снилось.