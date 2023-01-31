Роднина о словах Дюамель про бойкот Олимпиады: «Кто это сказал? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России сборная Канады Меган Дюамель пары Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Кто это сказал? Меган Дюамель? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение.

Считаю ли я ее мнение важным? Может, у нее такая форма себя лишний раз проявить и напомнить о себе. Пускай лучше изучает фигурное катание.

Думаю ли я, что другие страны последуют примеру Украины в плане бойкота Олимпиады в Париже? Послушайте, чего бежать впереди паровоза, до 2024 года еще много времени, еще много может измениться», — сказала Роднина. 

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6 комментариев

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закрыт по беспределу
Ответ comewhatmay
Если Роднина не знает фамилию 2-кратной ЧМ и бронзового призера ОИ, то это не проблемы Дюамель, как к ней ни относись.
Роднина лишь подчеркнула, насколько для неë важно мнение Дюамель.
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Leonid73
Не надо думать, что в разжигании расовых столкновений и войн повинны исключительно руководители государств, политики и генералы. Рафинированная интеллигенция, художники, музыканты, поэты и спортсмены , обладающие «тонкой» душой и ограниченным интеллектом, охотно втягиваются в вакханалии провокаций и безумия. Вот эта дама - французская экс фигуристка, - вполне себе готовая соучастница и кликуша человеческих бед и несчастий.
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N-fox
Спортс занимается раскруткой Дюамель?😉
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Izokot
До 24-го есть время, а вот квалификация либо идет, либо вот-вот начнется. Или Роднина и этого не знает?
0
-2
-2
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comewhatmay
Если Роднина не знает фамилию 2-кратной ЧМ и бронзового призера ОИ, то это не проблемы Дюамель, как к ней ни относись.
+12
-6
+6
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JL JL
Да, что вы говорите.
Зато Дюамель никогда не переезжала в другую страну, там не размножалась, выпрашивая гражданство. А, главное, не сидела на шее налогоплательщиков, безумно на этом обогащаясь. Потом, если, посмотреть, то сколько начесала языком вот эта крепко сбитая брюнетка (сейчас, наверно крашена), никакой Дюамель и не снилось.
+12
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+3
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