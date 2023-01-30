12-летняя Мария Лубкова исполнила четверной сальхов на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Мария Лубкова Фигурное катание

12-летняя российская фигуристка Мария Лубкова прыгнула четверной сальхов на тренировке.

Спортсменка тренируется под руководством Сергея Добрина.

В этом сезоне Лубкова заняла 20-е место на первенстве Москвы по младшему возрасту.

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7 комментариев

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Alexander X
мда... вот так и "ушатывают".... твою дивизию... "на полу" ещё работать и работать над прыжком...
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nina1212
Ответ Леди Брэкнелл
Перестанут безусловно. Пока инерция. Ещё несколько лет будут гоняться, потом сойдёт на нет, когда поймут окончательно, что до взрослых таким макаром доедут не только лишь все. Мало кто сможет доехать 😂
а как доехать до взрослых без ультра си? Куда вообще можно отобраться?? И какой смысл быть взрослой и не владеющей ультра си?
Учить их после 18 лет нет смысла уже, ни у кого еще не получилось . Луна бралась за триксель два раза и оба раза с травмами пропускала сезон
И где взять столько денег, чтобы постоянно быть мимо сборной и тренироваться за свой счет, выжидать своего часа. Пока ждешь, уже вытолкнут из элиты и вообще шансов ноль будет
Пока методика Тутберидзе самая рабочая. Ее девочки 17-18 лет доехали с ОИ без травм, с сильнейшим контентом
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Inka90
Повысьте возраст, говорили они...
Девочки станут позже учить квады, говорили они...
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Леди Брэкнелл
Ответ Denkaaaa
ну что там говорили:поднимут возрастной ценз и юниорки перестанут гнаться за ультра си?так вот...
Перестанут безусловно. Пока инерция. Ещё несколько лет будут гоняться, потом сойдёт на нет, когда поймут окончательно, что до взрослых таким макаром доедут не только лишь все. Мало кто сможет доехать 😂
+5
-7
-2
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RS97
Ответ Denkaaaa
ну что там говорили:поднимут возрастной ценз и юниорки перестанут гнаться за ультра си?так вот...
Давно пора. Хоть у какой-то части девчонок травм меньше будет.
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-9
-8
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Denkaaaa
ну что там говорили:поднимут возрастной ценз и юниорки перестанут гнаться за ультра си?так вот...
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+2
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armmaster
Вот молодец!
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