12-летняя Мария Лубкова исполнила четверной сальхов на тренировке

12-летняя российская фигуристка Мария Лубкова прыгнула четверной сальхов на тренировке.

Спортсменка тренируется под руководством Сергея Добрина.

В этом сезоне Лубкова заняла 20-е место на первенстве Москвы по младшему возрасту.