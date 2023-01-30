12-летняя Мария Лубкова исполнила четверной сальхов на тренировке
12-летняя российская фигуристка Мария Лубкова прыгнула четверной сальхов на тренировке.
Спортсменка тренируется под руководством Сергея Добрина.
В этом сезоне Лубкова заняла 20-е место на первенстве Москвы по младшему возрасту.
Учить их после 18 лет нет смысла уже, ни у кого еще не получилось . Луна бралась за триксель два раза и оба раза с травмами пропускала сезон
И где взять столько денег, чтобы постоянно быть мимо сборной и тренироваться за свой счет, выжидать своего часа. Пока ждешь, уже вытолкнут из элиты и вообще шансов ноль будет
Пока методика Тутберидзе самая рабочая. Ее девочки 17-18 лет доехали с ОИ без травм, с сильнейшим контентом
Девочки станут позже учить квады, говорили они...