Софья Титова исполнила каскад тройной аксель – тройной риттбергер на тренировке

Российская фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной риттбергер на тренировке.

13-летняя спортсменка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В этом сезоне Титова выиграла два этапа Гран-при России в категории КМС.