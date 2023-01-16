Софья Титова исполнила каскад тройной аксель – тройной риттбергер на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Софья Титова Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Титова исполнила каскад тройной аксель – тройной риттбергер на тренировке.

13-летняя спортсменка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В этом сезоне Титова выиграла два этапа Гран-при России в категории КМС.

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92 комментария

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Kovka Gnutik
Тут все пишут, что с возрастом у Титовой этот каскад уже получаться не будет, но он ей и нужен как раз именно по юниорам, чтобы исполнять в КП. В этом случае по тех. базе она может быть вне конкуренции.
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Мурманчанин37
Ответ Gemma157
После новостей про всякие ВЦИОМы и допинг-скандалы такая спортивная новость просто бальзам на душу) Каскад прекрасно выглядит(еще бы, по-другому в Академии Евгения Викторовича и не бывает), уже можно вставлять в проги. В КП уже можно даже) У юниоров в этом сезоне сальхов обязательный прыжок, да?
Троллишь что ли?
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Gemma157
После новостей про всякие ВЦИОМы и допинг-скандалы такая спортивная новость просто бальзам на душу)
Каскад прекрасно выглядит(еще бы, по-другому в Академии Евгения Викторовича и не бывает), уже можно вставлять в проги. В КП уже можно даже) У юниоров в этом сезоне сальхов обязательный прыжок, да?
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Мурманчанин37
Ответ Люблю Женьку
Риттовые каскады интересны, но не у каждого они смотрибельны. Особенно, когда шкрябают второй ногой об лед перед риттом. Из нынешних, по моему, Петя Гуменник его показывал ЛР хорошо то ли на ЧР по прыжкам, то ли на традиционном ЧР. На видео получилось не плохо, посмотрим на соревнованиях.
Для особо продвинутых юзеров Спортса - Петя по юниорам и риттовый с трикселем пробовал, даже получалось на тренировках
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Denis Travin
... жаль крошку.
С титановыми бёдрами в 15 лет она мало что сможет прыгать.
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люблю тутберят
Обалдеть можно, круто👏
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Люблю Женьку
Риттовые каскады интересны, но не у каждого они смотрибельны. Особенно, когда шкрябают второй ногой об лед перед риттом.
Из нынешних, по моему, Петя Гуменник его показывал ЛР хорошо то ли на ЧР по прыжкам, то ли на традиционном ЧР.
На видео получилось не плохо, посмотрим на соревнованиях.
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Вот именно , Ника намного талантливее Титовой, но у той характер сильный, интересно будет посмотреть на их зарубку на Первенстве
Это да, Ника талант, но... А Соня как танк, если не травмируется (ттт), то будет яркой фигуристкой.
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Владимир
Гогиевна нервно курит в сторонке 😁😁😁
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фынский аксель
Ответ Anneta28
Ничего страшного. Некоторые с флутцами ОИ выигрывали.
Более того, с липами и грязным прокатом пп на ОИ то же выигрывают
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Додик Аксель
Ну что тут скажешь, если просто шикарно исполнила сложнейший каскад ! Молодец Соня !
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Е...С
Софья умничка и самое главное получает удовольствие от соревнований, приятно за этим наблюдать.
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Леди Брэкнелл
Ответ Osik92
Юниоров то не допустят до взрослых
Ну и что? В юниорах тоже надо соревноваться. А сейчас и деньги зарабатывать стало возможно. Другое дело, что такой каскад - огромный риск, а выгоды мало.
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Мурманчанин37
Ответ Лена Самойлова
молодец Софья, со своим боевым характером (которого не хватает Веронике Жилиной с её несомненным талантом) ещё многих подвинет))
Не подвинет
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Дружба11
Молодца Соня,здорово!
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Osik92
Ответ Леди Брэкнелл
Почему, красиво. В 17 лет мало кто сможет прыгать тто, что прыгал в юниорах.
Юниоров то не допустят до взрослых
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фынский аксель
Ответ Jessi
Такие интересные комментаторы, то есть когда выкладывают что-то из другого штаба-молодец, эмейзинг, талант , крутышка и т.д., тут выложили АП Титову у себя в группе-понты, бессмысленно, это тренировка и т.д.
Без разницы штабы - коменты одинаковы: Фантики хвалят, хейтеры - хаят. Разница только в объёме фан базы
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Мурманчанин37
Ответ Анастасия Внукова
Если она это в соревнованиям по юниорам прыгнет, и не завалит остальное, то гарантированно выигрывает КП.
Ее гарантировано ждет сюрприз - кое-что узнает о правилах
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Лека-Лека
Ответ Лека-Лека
Поставила Вам плюс, а получился минус. Мои извинения.
Поющеботы минусуют все мои комменты независимо от содержания. Такое внимание приятно.
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Ezhevika33
Ответ k4rmazin2007
При этом когда 11-летке Базылюк из ТШТ ставят 3 квада в ПП то фаны ТШТ пишут "умничка, браво тренерам, в 11 лет такой сложный контент, уау!" Такие двойные стандарты у хрустов)
Бегают, стараются на пару Лека и Беглый на всю ветку.)
Уже не знают что придумать.
И инстаграмм АП здесь обсудили, комменты там якобы трут. Если и трут то правильно делают, хватит им набегов буйно помешанных хрустоботов в 2020 г, после перехода Трусовой.
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Лека-Лека
Ответ Veronika spuria
Это вы кому? Валиевой?
Это коронный вопль Плюща.
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Лека-Лека
Ответ Е...С
С Камилой на одном препарате?
Препарат Камилы как раз из мишинско-рудковской компашки.
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Леди Брэкнелл
Ответ фынский аксель
А напомните, какой обязательный прыжок у юниоров в кп в этом году?
Уже договорились, что на след.сезон))))
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фынский аксель
Ответ Анастасия Внукова
Если она это в соревнованиям по юниорам прыгнет, и не завалит остальное, то гарантированно выигрывает КП.
А напомните, какой обязательный прыжок у юниоров в кп в этом году?
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Леди Брэкнелл
Ответ АннаФ
Смысл есть только если ставить такой каскад во вторую половину программы. И у юниоров аксель должен быть в каскаде, а Титова ещё пару лет точно будет юниоркой. Так, что ей этот каскад может пригодиться)
Во вторую половину? Она же не киборг)) Для КП это мега-рискованно. На незначительных стартах можно.
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