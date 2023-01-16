Софья Титова исполнила каскад тройной аксель – тройной риттбергер на тренировке
Российская фигуристка Софья Титова исполнила каскад тройной аксель – тройной риттбергер на тренировке.
13-летняя спортсменка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В этом сезоне Титова выиграла два этапа Гран-при России в категории КМС.
Каскад прекрасно выглядит(еще бы, по-другому в Академии Евгения Викторовича и не бывает), уже можно вставлять в проги. В КП уже можно даже) У юниоров в этом сезоне сальхов обязательный прыжок, да?
С титановыми бёдрами в 15 лет она мало что сможет прыгать.
Из нынешних, по моему, Петя Гуменник его показывал ЛР хорошо то ли на ЧР по прыжкам, то ли на традиционном ЧР.
На видео получилось не плохо, посмотрим на соревнованиях.
Уже не знают что придумать.
И инстаграмм АП здесь обсудили, комменты там якобы трут. Если и трут то правильно делают, хватит им набегов буйно помешанных хрустоботов в 2020 г, после перехода Трусовой.