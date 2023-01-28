Георгий Ревия: «За два дня до вылета на чемпионат Европы я заболел – температура, кашель, рука отниматься начала. Катаюсь на антибиотиках»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Георгий Ревия сборная Грузии Мария Казакова Фигурное катание

Грузинский фигурист Георгий Ревия, выступающий в танцах на льду с Марией Казаковой, рассказал, что заболел перед чемпионатом Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Казакова и Ревия идут шестыми за два дуэта до конца соревнований.

«За два дня до вылета на чемпионат Европы я заболел – температура, кашель, рука отниматься начала – все по полной программе. Тут катаюсь на антибиотиках, уже несколько видов лекарств сменил.

Но на удивление мы достойно прокатали программу, если бы не небольшая ошибка в конце – вообще были бы довольны. Будем готовиться к чемпионату мира», – сказал Ревия.

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6 комментариев

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Саша Кутузова
Ответ Оз
Очень нравятся Маша и Гоша! Сегодня отлично смотрелся их произвольный танец! Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше!
Только элементы старые, ничего нового пока.
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Скорый поезд
Сегодня ребята понравились. Надеюсь, к чемпионату мира еще лучше подготовятся.
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Princess23
у Ревии все время не понос так золотуха
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lammi
Ну Гоша спасибо. Когда у тебя было все нормально? Когда за тебя можно будет уже не волноваться? Почему я болею за тех кто тратит мне нервы. Гоша выздоравливай к ЧМ и Машу не зарази.
+1
-1
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Оз
Очень нравятся Маша и Гоша! Сегодня отлично смотрелся их произвольный танец! Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше!
+1
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Katerina Sunny
Георгию и Маше здоровья и наконец- то уже спокойно готовиться к соревнованиям.
+3
0
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