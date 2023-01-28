Георгий Ревия: «За два дня до вылета на чемпионат Европы я заболел – температура, кашель, рука отниматься начала. Катаюсь на антибиотиках»

Грузинский фигурист , выступающий в танцах на льду с Марией Казаковой, рассказал, что заболел перед чемпионатом Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Казакова и Ревия идут шестыми за два дуэта до конца соревнований.

«За два дня до вылета на чемпионат Европы я заболел – температура, кашель, рука отниматься начала – все по полной программе. Тут катаюсь на антибиотиках, уже несколько видов лекарств сменил.

Но на удивление мы достойно прокатали программу, если бы не небольшая ошибка в конце – вообще были бы довольны. Будем готовиться к чемпионату мира», – сказал Ревия.