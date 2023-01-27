Гущина – на вопрос о смене гражданства: «В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать

Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос о возможной смене гражданства.

– В этом сезоне российские соревнования стали гораздо сильнее. Насколько тебя мотивирует выступать вместе с известными фигуристками?

– Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны.

Приятно, что выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но стараюсь об этом не думать.

– Влияет ли на твою мотивацию ситуация с неопределенностью российского спорта?

– Лично на мою мотивацию это пока не влияет.

– Рассматриваешь ли ты вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится?

– В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать, – сказала Гущина.