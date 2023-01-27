Гущина – на вопрос о смене гражданства: «В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать
Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос о возможной смене гражданства.
– В этом сезоне российские соревнования стали гораздо сильнее. Насколько тебя мотивирует выступать вместе с известными фигуристками?
– Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны.
Приятно, что выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но стараюсь об этом не думать.
– Влияет ли на твою мотивацию ситуация с неопределенностью российского спорта?
– Лично на мою мотивацию это пока не влияет.
– Рассматриваешь ли ты вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится?
– В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать, – сказала Гущина.
Кстати, – а кто такая Гущина, чтобы так интересоваться её планами на будущее? Не проще ли бы настричь интервью просто выйдя на улицу:
– Вы кто?
–Дядя Вася, сантехник.
–Не планируете сменить гражданство?
–А на хрена оно мне надо? Специальность у меня для полевых условий не армейская, так что – чтобы сменить, – лично я, пока такой вариант не рассматриваю"
Отвечать надо честно: "У меня нет вариантов для получения второго паспорта".