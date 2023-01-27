Гущина – на вопрос о смене гражданства: «В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать

Теги сборная России женское катание Ксения Гущина Фигурное катание

Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос о возможной смене гражданства.

– В этом сезоне российские соревнования стали гораздо сильнее. Насколько тебя мотивирует выступать вместе с известными фигуристками?

– Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны.

Приятно, что выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но стараюсь об этом не думать.

– Влияет ли на твою мотивацию ситуация с неопределенностью российского спорта?

– Лично на мою мотивацию это пока не влияет.

– Рассматриваешь ли ты вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится?

– В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать, – сказала Гущина.

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7 комментариев

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sergey-ld
Да, Гущина, смотри ужо...а то ведь вот некоторые тоже "никаких такой вариант не рассматривали", а потом как начали рассматривать – не знаем где и под каким паспортом теперь остановятся...
Кстати, – а кто такая Гущина, чтобы так интересоваться её планами на будущее? Не проще ли бы настричь интервью просто выйдя на улицу:
– Вы кто?
–Дядя Вася, сантехник.
–Не планируете сменить гражданство?
–А на хрена оно мне надо? Специальность у меня для полевых условий не армейская, так что – чтобы сменить, – лично я, пока такой вариант не рассматриваю"
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Viks
"В данный момент мы такой вариант не рассматриваем." --- Кто даст тебе паспорт за несколько месяцев? Грузия? Ты грузинка? Или ты румынка? Казашка?
Отвечать надо честно: "У меня нет вариантов для получения второго паспорта".
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Девочка с севера
Вот так, случайно попав на КПК, неожиданно для самой себя Гущина стала звездой)))
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Dmona1
Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
А что можно ожидать от спортсрушных журналюг?
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Linda
Ответ James Voron
Будто она, да и любой другой человек кому попало скажет правду))
Помнится, пару лет назад, после одного из ЧМ некая девочка с пьедестала без всяких оговорок заявила: Продолжаем работать с тренером. Когда через некоторое, очень непродолжительное, время, она тренера таки сменила, ее поклонники громко кричали: А вы чтО, ждали, что она скажет вам правду?
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Anatiana
Ответ James Voron
Будто она, да и любой другой человек кому попало скажет правду))
Ну Гуменник же сказал
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Любитель_ФК
Комментарий удален
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James Voron
Будто она, да и любой другой человек кому попало скажет правду))
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+8
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