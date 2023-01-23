Бойкова о Кубке Первого канала: «Спасибо нашей потрясающей команде за прекрасные эмоции, красивую борьбу»

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала.

Бойкова и Козловский заняли первое место в произвольной программе пар, выступая за команду Камилы Валиевой «Нас не догонят». В общем зачете победила команда Алины Загитовой «Красная машина».

«Спасибо нашей потрясающей команде за прекрасные эмоции, красивую борьбу и положительные эмоции💙✨», – написала Бойкова в инстаграме.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок