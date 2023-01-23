Бойкова о Кубке Первого канала: «Спасибо нашей потрясающей команде за прекрасные эмоции, красивую борьбу»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала.

Бойкова и Козловский заняли первое место в произвольной программе пар, выступая за команду Камилы Валиевой «Нас не догонят». В общем зачете победила команда Алины Загитовой «Красная машина».

«Спасибо нашей потрясающей команде за прекрасные эмоции, красивую борьбу и положительные эмоции💙✨», – написала Бойкова в инстаграме.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

12 комментариев

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Жанна Авдеева
Ответ Anastasia 17
У Саши и Димы в этом сезоне обе программы классные и катают их прекрасно
Да❤️❤️❤️
А ещё мне нравится как партнёр всегда о Саше уважительно говорит
По-джентельменски! Молодцы
+1
0
+1
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Linda
Выступили Саша с Димой хорошо, здорово, что первые в парах, но пожелаю им в Питере откататься совсем без ошибок.
+1
0
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Галина Михель
Ответ Савосмна Лидия
Как же им не носит её, благодаря ей мг лишатся олимпийского золота
не в бровь а в глаз :))) НО бронза у них все равно останется!
+2
0
+2
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orlitza
Ответ Савосмна Лидия
Как же им не носит её, благодаря ей мг лишатся олимпийского золота
Забавно.
0
-1
-1
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Савосмна Лидия
Ответ Зиля Бадриева
Не болела за Козлят, но на кпк увидела их по новому. Саша помогала Камиле в Кике поддерживать ребят, Дима носил Ками на плече. Вообще, молодцы команда белых! Андрей, Дима Алиев, Соня, Лиза, Женя, Софа, Ксюша, Макар, Ясмина и Валерий украсили турнир.
Как же им не носит её, благодаря ей мг лишатся олимпийского золота
+4
-4
0
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Jessi
Ответ Лена Самойлова
Муравьева и Мозалев, хотя я до последнего надеялась, что Соня откажется участвовать в это цирке
Почему ? Соня стала украшением турнира , победила в КП, стала второй в ПП.
+6
-1
+5
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Лена Самойлова
Ответ Loliloo
Спасибо Соне Муравьевой, которая два дня тянула на себе команду и давала надежду на победу
Муравьева и Мозалев, хотя я до последнего надеялась, что Соня откажется участвовать в это цирке
+5
-5
0
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Е...С
Все большие молодцы. Спортсмены у нас просто замечательные, и Красные и Синие.
+6
0
+6
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Зиля Бадриева
Не болела за Козлят, но на кпк увидела их по новому. Саша помогала Камиле в Кике поддерживать ребят, Дима носил Ками на плече. Вообще, молодцы команда белых! Андрей, Дима Алиев, Соня, Лиза, Женя, Софа, Ксюша, Макар, Ясмина и Валерий украсили турнир.
+18
-2
+16
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Адриана
У Саши с Димой в этом году открылось "второе дыхание ", очень красивые обе программы, и смотрятся ребята в ней органично. Желаю удачи на чемпионате Санкт-Петербурга, надеюсь где-нибудь можно будет посмотреть эти соревнования.
+22
-1
+21
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Loliloo
Спасибо Соне Муравьевой, которая два дня тянула на себе команду и давала надежду на победу
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anastasia 17
У Саши и Димы в этом сезоне обе программы классные и катают их прекрасно
+13
-1
+12
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