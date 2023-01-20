Тарасова о Тихомирове: «Мы всегда были в хороших отношениях, хоть и виделись редко. Он был хорошим человеком, соболезнования его семье»
Татьяна Тарасова рассказала о своем первом партнере в парном катании Александре Тихомирове, который скончался 19 января на 77-м году жизни.
Тихомиров и Тарасова завоевали серебро юниорского чемпионата СССР 1963 года.
«Мы катались вместе с Сашей c 15 до 17 лет. Выигрывали соревнования, были вторые, были первые. Я очень выросла, мы стали вровень и мне пришлось менять партнера.
Мы всегда были в хороших отношениях, когда виделись, хоть и виделись редко. Мы были одногодками, он был красивым молодым человеком. Он был хорошим человеком, соболезнования его семье», – сказала Тарасова.
Видели, как каталась молодая Татьяна Тарасова? Выступала в открытом платье, закончила в 19 из-за травмы, полученной на награждении
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