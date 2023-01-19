Сергей Новицкий: «Мировой спорт потерял от отсутствия российских спортсменов. Но сейчас это никого не волнует»

Чемпион Европы в танцах на льду высказался об отказе Международного союза конькобежцев ( ) проводить этап Гран-при в России.

«Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем: никаких предпосылок к смягчению санкций по отношению к нашим спортсменам, в том числе фигуристам, не было.

На фоне всего происходящего глупо было ждать, что в России еще и проведут этап Гран-при, а потом вернут нас на международные соревнования.

На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что. При этом мы всегда прекрасно справлялись с организацией самых крупных турниров. Да и атлеты у нас отличные.

Безусловно, мировой спорт потерял от их отсутствия. Но сейчас это никого не волнует», – сказал Новицкий.