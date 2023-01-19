Сергей Новицкий: «Мировой спорт потерял от отсутствия российских спортсменов. Но сейчас это никого не волнует»

Теги Сергей Новицкий сборная России ISU танцы на льду Гран-при Фигурное катание

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий высказался об отказе Международного союза конькобежцев (ISU) проводить этап Гран-при в России. 

«Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем: никаких предпосылок к смягчению санкций по отношению к нашим спортсменам, в том числе фигуристам, не было.

На фоне всего происходящего глупо было ждать, что в России еще и проведут этап Гран-при, а потом вернут нас на международные соревнования.

На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что. При этом мы всегда прекрасно справлялись с организацией самых крупных турниров. Да и атлеты у нас отличные.

Безусловно, мировой спорт потерял от их отсутствия. Но сейчас это никого не волнует», – сказал Новицкий. 

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8 комментариев

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Osik92
Так европейцы только и ждали чтоб отстранить нас... Надоела гегемония
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Татьяна Солотина
Сам себе противоречит. Если никого не интересует отсутствие российских спортсменов, то международный спорт ничего и не потерял. Это у вас загибается карьера, вы и переживайте.
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Kareglazaya
Это только для России потеря. А для остальных либо пошло на пользу (для тех, кто сейчас выигрывает), либо безразлично (для тех, кто ни с Россией, ни без выиграть не может).
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+4
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Девушка Безимени
Бедный Новицкий. Его самого выжили из фк
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Ирина С
Согласна с Сергеем: никто не собирается возвращать Россию в международный спорт, ведь благодаря её отсутствию многие посредственные мировые спортсмены получили возможность примерить медали и постоять на подиумах. Кому ж такое не понравится?
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Denkaaaa
Сергей правильно сказал:было очевидно ,что никакого гран при в России ждать не стоит,и уже тем более возвращения на международные старты в ближайшее время.не было каких то причин для этого
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Wiley Fox
Мировой спорт это не заметил даже
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smoky eyes
Если одни мы говорим о том, что мировой спорт потерял из-за нашего отсутствия, то очевидно, что это потеря только для нас так болезненно ощутима. Пора признать уже, как бы неприятно это не было.
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