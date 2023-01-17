Аделия Петросян: «Перед каждым стартом включаю фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Он всегда поднимает настроение»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о любимых фильмах и музыке.

«Фигурное катание в целом ассоциируется у меня с песней Владимира Высоцкого «Вершина». В ней много про преодоление и про победы над собой. Еще мне нравится песня «Не вешать нос» из фильма «Гардемарины, вперед!» Она такая бодренькая, и, когда ее слушаешь, хочется правда не вешать нос.

Когда готовлюсь к выступлению, слушаю в наушниках ритмичную музыку. Она помогает мне разогреваться и двигаться быстрее. И пару минут уделяю музыке к своей программе, «прокатывая» ее на полу. Получается такой мини-прокат.

Из инструментальной музыки я обожаю произведения Нино Рота – например, темы из «Крестного отца» и «Ромео и Джульетты», – цитирует Петросян издание The Blueprint.

«Также перед каждым стартом включаю фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который уже знаю наизусть. Он мне всегда поднимает настроение – мне кажется, это лучшая комедия!» – добавила фигуристка.

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу