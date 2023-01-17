Аделия Петросян: «Перед каждым стартом включаю фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Он всегда поднимает настроение»

Теги сборная России женское катание Владимир Высоцкий Аделия Петросян музыка кино Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о любимых фильмах и музыке.

«Фигурное катание в целом ассоциируется у меня с песней Владимира Высоцкого «Вершина». В ней много про преодоление и про победы над собой. Еще мне нравится песня «Не вешать нос» из фильма «Гардемарины, вперед!» Она такая бодренькая, и, когда ее слушаешь, хочется правда не вешать нос.

Когда готовлюсь к выступлению, слушаю в наушниках ритмичную музыку. Она помогает мне разогреваться и двигаться быстрее. И пару минут уделяю музыке к своей программе, «прокатывая» ее на полу. Получается такой мини-прокат.

Из инструментальной музыки я обожаю произведения Нино Рота – например, темы из «Крестного отца» и «Ромео и Джульетты», – цитирует Петросян издание The Blueprint.

«Также перед каждым стартом включаю фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который уже знаю наизусть. Он мне всегда поднимает настроение – мне кажется, это лучшая комедия!» – добавила фигуристка.

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу

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21 комментарий

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Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=VWoMoRBx2D8
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Утренняя Аврора
Ну, совсем еще ребенок, Аделька. Ничего, дорастет потихоньку и до других фильмов и музыки. Успехов, тебе, маленький боец.
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pas33pas
Ответ k4rmazin2007
Видеокассеты с этими фильмами ей походу Лайшев одолжил)
Может, она на на кого-то постарше спихнула ведение своих соцсетей?
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Brokkoli
Ответ k4rmazin2007
Видеокассеты с этими фильмами ей походу Лайшев одолжил)
Намечается серьезная конкуренция и с архивом Москвиной
+2
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ОлесяОлеська
Разностороння Адель и правильная, да и с хорошим воспитанием, что в таком возрасте смотрит советские фильмы и увлекается классикой.
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Анна Беляева
Ответ Евгения Гринева
Я в 15 весь русский рок, комедии Гайдая тоже очень любила. Даже не в 15, а лет с 12-13
Вот, кстати, да: комедии Гайдая нынешние дети отлично понимают. Многим нравится. А какого-нибудь Рязанова смотреть не будут ни за что.
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Tania09**
Ответ Raduga
Я в 15 Deep Purple слушала
Я тоже и сейчас бывает, но это мне не мешало слушать песни Высоцкого.
+2
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k4rmazin2007
Видеокассеты с этими фильмами ей походу Лайшев одолжил)
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-5
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Евгения Гринева
Ответ Raduga
Я в 15 Deep Purple слушала
Я в 15 весь русский рок, комедии Гайдая тоже очень любила. Даже не в 15, а лет с 12-13
+5
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Brokkoli
Семья Петросян застряла во времени
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Lilia Sadykova
Я так понимаю текст к интервью писала мама;) Высоцкий..." гардемарины вперед"...;)
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Raduga
Ответ Евгения Гринева
Вкусы у всех разные, не всем подросткам Айлиш нравится
Я в 15 Deep Purple слушала
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NataliaB.3003
Ответ Nataly1991
Я только приветствую то, что Аделия готовится с мамой к каждому интервью. Это очень правильно. Но в данном случае это перебор)
А по-моему, это довольно мило..
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NataliaB.3003
Ответ ТМЗ
Аделя, а мы думали, что ты Ледниковый период смотришь.Так ты белку с орехом напоминаешь
Что за бред...
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Анна Беляева
Ответ Nataly1991
ага, ага, Аделия слушает Высоцкого))) Родители тут явно переборщили с ассоциациями 15 летней девчушки.
Почему нет? У меня ребенок, например, слушает с удовльствием Митяева. Что дома звучит, к тому дети и привыкают. Я в юности слушала Анну Герман и Магомаева, хотя это совсем не музыка моего поколения
+9
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Евгения Гринева
Ответ Nataly1991
ага, ага, Аделия слушает Высоцкого))) Родители тут явно переборщили с ассоциациями 15 летней девчушки.
Вкусы у всех разные, не всем подросткам Айлиш нравится
+11
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ТМЗ
ААААРРРРРРУУУУУ, ПРЕОДОЛЕНИЕ)))))
+3
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Nataly1991
Я только приветствую то, что Аделия готовится с мамой к каждому интервью. Это очень правильно. Но в данном случае это перебор)
+4
-5
-1
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ТМЗ
Аделя, а мы думали, что ты Ледниковый период смотришь.Так ты белку с орехом напоминаешь
+4
-9
-5
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Nataly1991
ага, ага, Аделия слушает Высоцкого))) Родители тут явно переборщили с ассоциациями 15 летней девчушки.
+5
-5
0
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Даша Лавренова
Необычный выбор для 15-летней девушки. Высоцкий, Гардемарины, Иван Васильевич. Не мейнстрим)
+8
-2
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