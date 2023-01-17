Денис Самохин: «Хавронина и Нарижный уже вышли на лед, начали работать. Они хорошо подходят друг другу»

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный провели первую тренировку в группе Дениса Самохина.

Ранее стало известно, что Хавронина и Нарижный образовали танцевальный дуэт.

«Они уже вышли на лед, начали работать. Они еще не катались вместе. Ира болела, она до сих пор восстанавливается, но врачи уже разрешили тренировки. Понемногу втягивается, больших нагрузок не даем. Они только пробуют кататься друг с другом.

Выглядят они хорошо – это два сильных спортсмена, техничных спортсмена, хорошо подходят друг другу. Надеюсь, хорошая пара получится.

Группа была даже рада, что у нас появились новые спортсмены. Мы заранее это обсудили – восприняли новость на «ура», потому что одним всегда непросто, а в спарринге намного лучше будет. Так что все на позитиве», – рассказал Самохин.

В группу тренера также входят чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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