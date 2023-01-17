Денис Самохин: «Хавронина и Нарижный уже вышли на лед, начали работать. Они хорошо подходят друг другу»

Теги сборная России танцы на льду Денис Самохин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный провели первую тренировку в группе Дениса Самохина.

Ранее стало известно, что Хавронина и Нарижный образовали танцевальный дуэт. 

«Они уже вышли на лед, начали работать. Они еще не катались вместе. Ира болела, она до сих пор восстанавливается, но врачи уже разрешили тренировки. Понемногу втягивается, больших нагрузок не даем. Они только пробуют кататься друг с другом.

Выглядят они хорошо – это два сильных спортсмена, техничных спортсмена, хорошо подходят друг другу. Надеюсь, хорошая пара получится.

Группа была даже рада, что у нас появились новые спортсмены. Мы заранее это обсудили – восприняли новость на «ура», потому что одним всегда непросто, а в спарринге намного лучше будет. Так что все на позитиве», – рассказал Самохин.

В группу тренера также входят чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
Ответ Мэри-Сью
Откуда инфа про смс? Очень хочется наконец услышать самого Дарио...
Так их тренер Горшков сказал в интервью, что Ира написала Дарио про расставание. С самим тренером Ира не связывалась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мэри-Сью
Ответ NataliaB.3003
А зачем Дарио "выслушивать" ??. Если он всё-таки разговорится, то его тут же будут корить - что вот, некрасиво поступает, набрасывает вслед, и тому подобное. Максим Некрасов проходил через подобное. И ещё - как я поняла, тренер А.Горшков, у которого Ирина и Дарио тренировались, сказал - "Ирина написала Дарио, что они расстаются." Т.е. она даже при личной встрече не рассматривала вариант, чтобы сообщить такие вещи. Обошлась мессенджером. Вот это мне и не понравилось, очень. Можно списать, что она на тот момент плохо себя чувствовала, восстанавливалась, соблюдала постельный режим. Но вот Д. Самохин говорит, что как только ей стало лучше, она сразу - на лёд, тренироваться. А для Дарио даже не стала утруждать себя, чтобы лично встретиться. Опять же, может уже на этот момент Ирина и Дарио встретились, и всё обговорили. Но я сомневаюсь. Почему-то мне во всем этом видится влияние Дэвида Нарижного. Возможно, я неправа..
Это вью прошло мимо меня. Очень жаль если по смс. При всем том что внешне это будет очень красивая пара, болеть за них увы не смогу... Ну когда наконец спортсмены научатся ДОСТОЙНО уходить от тренеров/партнеров, тем более если ссоры никакой между Ирой и Дарио/тренером не было, а виной всему любоффь?? Наверное только, если будут влетать в копеечку...
Дарио очень сочувствую...((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Смотреться они будут действительно хорошо вместе, а что будет дальше - посмотрим. Дарио желаю найти самую пре-самую партнершу. Буду надеяться на две замечательные пары, Ира и Дарио были моими любимчиками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NataliaB.3003
Ответ Мэри-Сью
Комментарий удален пользователем
А зачем Дарио "выслушивать" ??.
Если он всё-таки разговорится, то его тут же будут корить - что вот, некрасиво поступает, набрасывает вслед, и тому подобное. Максим Некрасов проходил через подобное.
И ещё - как я поняла, тренер А.Горшков, у которого Ирина и Дарио тренировались, сказал - "Ирина написала Дарио, что они расстаются."
Т.е. она даже при личной встрече не рассматривала вариант, чтобы сообщить такие вещи. Обошлась мессенджером.
Вот это мне и не понравилось, очень.
Можно списать, что она на тот момент плохо себя чувствовала, восстанавливалась, соблюдала постельный режим.
Но вот Д. Самохин говорит, что как только ей стало лучше, она сразу - на лёд, тренироваться.
А для Дарио даже не стала утруждать себя, чтобы лично встретиться.
Опять же, может уже на этот момент Ирина и Дарио встретились, и всё обговорили.
Но я сомневаюсь. Почему-то мне во всем этом видится влияние Дэвида Нарижного. Возможно, я неправа..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мэри-Сью
Ответ Оз
Не красивая ситуация: Ира с Дарио по смс рассталась, тренеру ничего не сказала. и буквально через 2 дня на тренировки с другим уже побежала. Надеюсь, Дарио найдёт хорошую скользящую партнёршу и будет в топе!
Откуда инфа про смс?
Очень хочется наконец услышать самого Дарио...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nora Alvbu
Красивая будет пара.Могут даже свой стиль придумать.У Иры есть потенциал на это.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мэри-Сью
Ответ Залина Малина
Как можно было вот так поступить с партнёром. Я понимаю, Никита с Леной совсем перестали выносить друг друга (хотя тоже могли потерпеть и стать олимпийским чемпионами). Но здесь? Уйти к парню? Авербух и Зайцев пожалели об этом.
Редактирую свой ответ, а то не дописала и сообщение отправилось.

Вопрос в том, как именно она рассталась с партнером. То, что решила уйти к другому, к любимому - запретить невозможно, и осуждать за это наверное, неправильно. Главное как попрощалась Ирина с Дарио.. Если хотя бы мало мальски цивилизованно и достойно - то это одно. А если равнодушно и по хамски - то совсем другое...
Чисто внешне они с Нарижным лучше монтируются. Не потому что Дарио плох, а потому что не было контакта между ними и росто-весовые категории немного не совпали. Но для того чтобы решить болеть или не болеть за пару, хочется выслушать самого Дарио.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Залина Малина
Как можно было вот так поступить с партнёром. Я понимаю, Никита с Леной совсем перестали выносить друг друга (хотя тоже могли потерпеть и стать олимпийским чемпионами). Но здесь? Уйти к парню? Авербух и Зайцев пожалели об этом.
К тому же Нарижный и близко не Кацалапов как катальщик, а Хавронина, конечно, не Ильиных)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
Не красивая ситуация: Ира с Дарио по смс рассталась, тренеру ничего не сказала. и буквально через 2 дня на тренировки с другим уже побежала.
Надеюсь, Дарио найдёт хорошую скользящую партнёршу и будет в топе!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Паре, которая столь непорядочно поступила с Чиризано удачи желать не будем
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shtirly
Искусственную конкуренцию Худе придумали, не пойму?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надумочка
Ответ Brokkoli
Группа была рада, что распались две перспективные пары
Так пары конкурентов. Конечно, рады)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Ответ Brokkoli
Группа была рада, что распались две перспективные пары
Наверно, можно было воздержаться пока от бурного выражения радости, ведь Дарио и Аннабель пока не нашли себе пары.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надумочка
Ответ Екатерина Перепёлкина
Очень надеюсь, Дарио найдётся хорошая партнерша и он продолжит карьеру в танцах
+++
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мэри-Сью
Ответ Залина Малина
Как можно было вот так поступить с партнёром. Я понимаю, Никита с Леной совсем перестали выносить друг друга (хотя тоже могли потерпеть и стать олимпийским чемпионами). Но здесь? Уйти к парню? Авербух и Зайцев пожалели об этом.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Перепёлкина
Очень надеюсь, Дарио найдётся хорошая партнерша и он продолжит карьеру в танцах
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lisin kat
Прочитала Хаврижный и Наронина 😃
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Конечно, группа рада, ХЧ были любимы публикой, Аннабель с Нарижным были конкурентами.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhar
Они даже не пробовались? Просто вот сбежали от тренеров и Чиризано, чтобы встать вместе?

Надеюсь, они понимают, что делают. Если в такой неважный сезон появятся новые интересные пары — хорошо, но Ире и Девиду нужно реально много работать, чтобы хоть немного сгладить такое отношение к предыдущим партнёрам.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
Как можно было вот так поступить с партнёром. Я понимаю, Никита с Леной совсем перестали выносить друг друга (хотя тоже могли потерпеть и стать олимпийским чемпионами). Но здесь? Уйти к парню? Авербух и Зайцев пожалели об этом.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tania09**
А что ему говорить? Сами потом всё увидим.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brokkoli
Группа была рада, что распались две перспективные пары
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
Посмотрим, время покажет и всё расставит по своим местам!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий