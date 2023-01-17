Денис Самохин: «Хавронина и Нарижный уже вышли на лед, начали работать. Они хорошо подходят друг другу»
Российские фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный провели первую тренировку в группе Дениса Самохина.
Ранее стало известно, что Хавронина и Нарижный образовали танцевальный дуэт.
«Они уже вышли на лед, начали работать. Они еще не катались вместе. Ира болела, она до сих пор восстанавливается, но врачи уже разрешили тренировки. Понемногу втягивается, больших нагрузок не даем. Они только пробуют кататься друг с другом.
Выглядят они хорошо – это два сильных спортсмена, техничных спортсмена, хорошо подходят друг другу. Надеюсь, хорошая пара получится.
Группа была даже рада, что у нас появились новые спортсмены. Мы заранее это обсудили – восприняли новость на «ура», потому что одним всегда непросто, а в спарринге намного лучше будет. Так что все на позитиве», – рассказал Самохин.
В группу тренера также входят чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
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Дарио очень сочувствую...((
Если он всё-таки разговорится, то его тут же будут корить - что вот, некрасиво поступает, набрасывает вслед, и тому подобное. Максим Некрасов проходил через подобное.
И ещё - как я поняла, тренер А.Горшков, у которого Ирина и Дарио тренировались, сказал - "Ирина написала Дарио, что они расстаются."
Т.е. она даже при личной встрече не рассматривала вариант, чтобы сообщить такие вещи. Обошлась мессенджером.
Вот это мне и не понравилось, очень.
Можно списать, что она на тот момент плохо себя чувствовала, восстанавливалась, соблюдала постельный режим.
Но вот Д. Самохин говорит, что как только ей стало лучше, она сразу - на лёд, тренироваться.
А для Дарио даже не стала утруждать себя, чтобы лично встретиться.
Опять же, может уже на этот момент Ирина и Дарио встретились, и всё обговорили.
Но я сомневаюсь. Почему-то мне во всем этом видится влияние Дэвида Нарижного. Возможно, я неправа..
Очень хочется наконец услышать самого Дарио...
Вопрос в том, как именно она рассталась с партнером. То, что решила уйти к другому, к любимому - запретить невозможно, и осуждать за это наверное, неправильно. Главное как попрощалась Ирина с Дарио.. Если хотя бы мало мальски цивилизованно и достойно - то это одно. А если равнодушно и по хамски - то совсем другое...
Чисто внешне они с Нарижным лучше монтируются. Не потому что Дарио плох, а потому что не было контакта между ними и росто-весовые категории немного не совпали. Но для того чтобы решить болеть или не болеть за пару, хочется выслушать самого Дарио.
Надеюсь, Дарио найдёт хорошую скользящую партнёршу и будет в топе!
Надеюсь, они понимают, что делают. Если в такой неважный сезон появятся новые интересные пары — хорошо, но Ире и Девиду нужно реально много работать, чтобы хоть немного сгладить такое отношение к предыдущим партнёрам.