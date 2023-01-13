«Вновь встречали доброе утро вместе с вами». Щербакова приняла участие в съемках программы «Доброе утро» на Первом канале

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в съемках телепередачи «Доброе утро», которая идет на Первом канале.

«Вновь встречали доброе утро вместе с вами», – написала фигуристка, опубликовав фото с ГУМ-Катка на Красной площади в Москве. 

«Всем доброе утро. Как вы поняли, мне сегодня не спится, я уже приехала на ГУМ-Каток. 

Здесь такая новогодняя атмосфера, у меня как будто снова Новый год. Красота», – сказала Щербакова в сторис. 

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16 комментариев

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Kareglazaya
Ответ ɔculpa
Есть люди, на которых несколько лишних килограммов смотрятся вполне органично, и даже лишними их можно назвать только формально. Но Аня явно не из числа таких людей, щёчки и всё вот это вот ей не шли категорически)(
А мне наоборот понравилось - лицо такое свеженькое стало. А то на Олимпиаде была очень худенькая, все глаза "провалились".
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Syndycate
Ответ alb@tros
Можно порадоваться за Анну. Ударными темпами из неё делают "лицо" Первого канала. Впереди у неё долгая и успешная медиа-карьера и большие деньги. Заслужила!
Голубой огонек вместе с Пельшем, предел мечтаний конечно😂
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Nataly1991
Ответ EmperorNazer
Здесь не соглашусь. По мне у Ани отличная фигура сейчас, и смотрится она даже лучше, чем когда она была тростиночкой. С точки зрения профессионального спорта немного лишнего есть, конечно, но для обычной жизни абсолютно точно нет.
Абсолютно согласна. Для шоу и обычной жизни Анна выглядит прекрасно! Для многооборотных прыжков лишние пару кг- да, проблема.
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EmperorNazer
Ответ ɔculpa
Есть люди, на которых несколько лишних килограммов смотрятся вполне органично, и даже лишними их можно назвать только формально. Но Аня явно не из числа таких людей, щёчки и всё вот это вот ей не шли категорически)(
Здесь не соглашусь. По мне у Ани отличная фигура сейчас, и смотрится она даже лучше, чем когда она была тростиночкой. С точки зрения профессионального спорта немного лишнего есть, конечно, но для обычной жизни абсолютно точно нет.
+5
-9
-4
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ЭмДжей23
Очень жаль,что так рано закончила карьеру самая любимая фигуристка...
+5
-9
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Nataly1991
Ответ Marya Y
Доброго утра Ане.) И её болельщикам.) И всем прибегущим сюда отметиться с ложкой дёгтя, тоже доброго утра.
Для хейтеров утро добрым не бывает)
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О.Н.Т.
Шоубаба
+9
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О.Н.Т.
А тренироваться не? Засосал шоу-биз щ😆
+6
-7
-1
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Nataly1991
Очень красивая Анечка! Всем доброго прекрасного утра!
+9
-11
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ɔculpa
Ответ EmperorNazer
Аня красавица:) И видно, что похудела, новогодний марафон явно поспособствовал набору формы)
Есть люди, на которых несколько лишних килограммов смотрятся вполне органично, и даже лишними их можно назвать только формально. Но Аня явно не из числа таких людей, щёчки и всё вот это вот ей не шли категорически)(
+11
-11
0
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Marya Y
Доброго утра Ане.) И её болельщикам.)
И всем прибегущим сюда отметиться с ложкой дёгтя, тоже доброго утра.
+11
-15
-4
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Биатлонная зима
Теперь можно во всех передачах принимать участие, шоу тоже никуда не денется.Молодец девчонка все успевает👍⛸️
+3
-11
-8
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Анна Лисина
Анютка такая хорошенькая. И похудела после шоу. Нет никаких сомнений, что если она захочет вернутся, то вернёт себе спортивную форму.
+8
-14
-6
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Анатолий Кон
почему она такая толстая стала ей в рекламу фастфуда надо
+9
-13
-4
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alb@tros
Можно порадоваться за Анну. Ударными темпами из неё делают "лицо" Первого канала.
Впереди у неё долгая и успешная медиа-карьера и большие деньги.
Заслужила!
+6
-13
-7
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EmperorNazer
Аня красавица:) И видно, что похудела, новогодний марафон явно поспособствовал набору формы)
+20
-17
+3
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