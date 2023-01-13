«Вновь встречали доброе утро вместе с вами». Щербакова приняла участие в съемках программы «Доброе утро» на Первом канале
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в съемках телепередачи «Доброе утро», которая идет на Первом канале.
«Вновь встречали доброе утро вместе с вами», – написала фигуристка, опубликовав фото с ГУМ-Катка на Красной площади в Москве.
«Всем доброе утро. Как вы поняли, мне сегодня не спится, я уже приехала на ГУМ-Каток.
Здесь такая новогодняя атмосфера, у меня как будто снова Новый год. Красота», – сказала Щербакова в сторис.
И всем прибегущим сюда отметиться с ложкой дёгтя, тоже доброго утра.
Впереди у неё долгая и успешная медиа-карьера и большие деньги.
Заслужила!