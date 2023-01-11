Трусова о шоу «Снегурочка»: «Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. Немного грустно, что оно закончилось»

Теги мужское катание женское катание Дмитрий Михайлов Александра Трусова Софья Титова Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала об участии в ледовых шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро».

«Шоу [«Снегурочка] было достаточно сложным для меня. Оно длилось 1:20, я каталась 1:10. По задумке режиссера, я и летала, и танцевала на пуантах, и, конечно, очень много каталась на коньках. Были номера в паре с Дмитрием Михайловым и с Константином Гавриным. Научилась делать двойной выброс и разные поддержки!

Нелегко было переодеваться за полторы минуты. Нужно было успеть снять коньки, поменять платья, надеть пуанты, расплести волосы и выбежать на сцену! В этом мне помогали две девочки из синхронного катания и Лидия Торопова (мама Софьи Титовой), благодаря им и успевала все сделать.

Не обошлось и без забавных моментов на премьере. Во время праздника Ивана Купалы, по сюжету Иван надевает Снегурочке на голову венок с розово-белыми цветками. Так вот, после того как Снегурочка растаяла, Иван остался в руках с… алым венком. Дело в том, что когда я исполняла танец вокруг костра, венок упал с моей головы и отлетел на другой конец льда.

Марк (Кондратюк) долго его искал, но именно тот – белый с розовым – не нашел. Взял, что было, и пошел катать свой номер. Но, мне кажется, замены никто не заметил. Зато в дальнейшем всегда отдавала венок прямо в руки Марку и только потом прыгала через костер», – рассказала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

«Выступать в «Лебедином озере» для меня было легче, чем в «Снегурочке». Было меньше выходов, я не переодевалась и не летала. Но попробовала еще одну танцевальную поддержку, а на последней репетиции – тройной выброс!

Конечно, упала. Но мне очень хотелось попробовать. Откатала пять шоу «Лебединое озеро». 4 и 5 января было по два шоу в день и одно 6 января. «Черный лебедь» как образ давался проще, он мне очень подходит.

«Снегурочка» – это другое. В роль Снегурочки я вжилась, хотя было сложно и непривычно. От этого, наверное, и очень интересно. Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. «Снегурочка» – это, пожалуй, больше детское новогоднее представление про добро и зло, про любовь и чудеса, про мечты, которые обязательно сбываются. И мне немного грустно, что оно закончилось», – добавила фигуристка.

83 комментария

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Ekoplane
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Не надо пристраивать тренершу в облезлом пальто на хвост Александре. Пусть идет на пенсию.
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Lapo Elkann
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Ответ Анна Беляева
Да, в спорте Сашу можно было любить или не любить, но не болеть за нее было невозможно. Трусова была явлением. Своеобразным, но очень ярким для своего периода.
В юниорах была самой яркой , но вот оказывается что ей нравится. Каждый день новый восхваляющий пост.
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Тайга86
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Саша на позитиве, это радует. Настроение очень много значит сегодня. А теперь до конца сезона отберите Сашу у Евгения, все-таки Сашино "я" - это соревновательный лед. И чем она быстрее начнет восстанавливаться к настоящим тренировкам, тем настроение еще больше будет улучшаться. Удачи, и пусть впереди будет много сезонов.
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Lёna
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Ответ Den3Lo
Давайте честно - бежит она от соревнований роняя тапки. Инфа 39,4%
ее сняли с одного соревнования, не понятно, почему во множественном числе пишете
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Lёna
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Ответ Den3Lo
Та Щ, что закопала карьеру деревяхи на 2 метра в землю ?
деревяха- это про Щ? действительно, с такими неразгибающимися ногами и стопами неприлично кататься в первой десятке, а эти движения дровосека перед прыжком- кошмар
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11111-1111
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из трусовой- черный лебедь, это просто смешно. ну зачем брать совершенно не подходящие для трусовой образы. просто пародия на балет
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Den3Lo
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Ответ vanessa2021
Муравьева хороша для партии Белого Лебедя. Саша великолепна в роли Черного Лебедя. Для Черного Лебедя, дочери Колдуна нужен драматизм, сильная энергетика, выразительность. Чего нет у Муравьевой при всем уважении. Саше роль Черного Лебедя подходит идеально! Прямо ее это.
Для нее идеально это матрицу катать. Вот это да - ее. Балетные образы это совсем мимо, тк не тянет. Ну нет в ней ничего балетного от слова совсем.
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11111-1111
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Трусова в пуантах- это капец полный
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As per
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Ответ Den3Lo
Та Щ, что закопала карьеру деревяхи на 2 метра в землю ?
Вот эта да! Неужели она подрабатывает землекопом в подобном месте? Не могу поверить, какие жуткие подробности(
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Den3Lo
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Ответ Lёna
с одного только снялась- снял врач сборной
Давайте честно - бежит она от соревнований роняя тапки. Инфа 39,4%
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Lёna
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Ответ vanessa2021
Муравьева хороша для партии Белого Лебедя. Саша великолепна в роли Черного Лебедя. Для Черного Лебедя, дочери Колдуна нужен драматизм, сильная энергетика, выразительность. Чего нет у Муравьевой при всем уважении. Саше роль Черного Лебедя подходит идеально! Прямо ее это.
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Беглый*
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Ответ Маргарита В Сафронова
А мне грустно, что Саша снимается с турниров.
Не грустите, Маргарита. У нас есть столько суперфигуристок, так что эта потеря быстро забудется. Тем более, у Этери Георгиевны подрастает настоящая русская ракета. С вашим именем, кстати
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Lёna
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Ответ Ekoplane
щ очень инфантильна и невоспитана, ее помощники туда же 😟
так и есть
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Ольга Ольгина
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Из 1,20 катать 1,10 это рудковская придумала походу. Выжить из Тру все что можно и что нельзя. Пуанты вообще не к селу ни к городу, Тру в них словно в лаптях . Пародия на балет. Теперь понятно почему такая снегурка, словно загнанная лошадка. Контракты западных образцов они такие. Или везешь все шоу или статистом . Ну и если снегурочка это Тру , то карьера её расстает к весне. Сюжет менять не будем.
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As per
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Ответ Den3Lo
Упаси Господи. Мне до сих пор пуанты снятся
Хорошо, что не гусь в лампочках! Для этого нужна крепкая нервная система!
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На Пекин
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Ответ Этери горячая
Камилочка с ее балетными руками, изящными линиями, гибкостью и пластичностью станет идеальной заменой Трусовой в «Лебедином озере». Трусова в «Лебедином озере» — это как Алина, занимающаяся боксом, Алина на телевидении в роли ведущей или Косторная, занимающаяся нейрохирургией.
Хоть Камила и спустилась с небес, но даже ей не объять необъятное, смиритесь)
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vanessa2021
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Ответ Den3Lo
Муравьева на контрасте с Сашей настоящая балерина, да и любая бы такой казалась.
Муравьева хороша для партии Белого Лебедя.

Саша великолепна в роли Черного Лебедя. Для Черного Лебедя, дочери Колдуна нужен драматизм, сильная энергетика, выразительность. Чего нет у Муравьевой при всем уважении.

Саше роль Черного Лебедя подходит идеально! Прямо ее это.
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Lёna
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Ответ Den3Lo
Муравьева на контрасте с Сашей настоящая балерина, да и любая бы такой казалась.
нет никакого контраста, обе прекрасно справились, роли разные. Саша абсолютно на своем месте, черный лебедь просто шикарный получился
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Iligorska
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Не грусти, Сань! Яна Карабасовна припасла для вас много сказочек
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Den3Lo
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Ответ Беглый*
Мало того, что самая дутая, так ещё и с самой минусовой репутацией
Медведева на минималках по факту.
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As per
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Ответ Den3Lo
Комментарий удален модератором
Зачем же выставляешь свои? Они точно не интересны никому)
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Den3Lo
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Ответ As per
Почему? Если завернуты стопы, балериной точно не покажешься (Щ к примеру).
Та Щ, что закопала карьеру деревяхи на 2 метра в землю ?
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Ekoplane
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Ответ As per
Я в этом случае нажимаю 2 раза, минус убирается, но плюс тоже уже не поставить.
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Den3Lo
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Ответ Галина Анохина
А вот нет .посмотрите запись..и увидите, что Саша не проигрывает Соне.
Упаси Господи. Мне до сих пор пуанты снятся
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Этери горячая
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Ответ Додик Аксель
Всё меньше фигуристов, всё больше артистов ледового шоу...
Камилочка, Соня, Туктик, Аделия, Муравьева. Это все, что нам нужно.
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