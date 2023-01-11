Трусова о шоу «Снегурочка»: «Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. Немного грустно, что оно закончилось»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала об участии в ледовых шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро».

«Шоу [«Снегурочка] было достаточно сложным для меня. Оно длилось 1:20, я каталась 1:10. По задумке режиссера, я и летала, и танцевала на пуантах, и, конечно, очень много каталась на коньках. Были номера в паре с Дмитрием Михайловым и с Константином Гавриным. Научилась делать двойной выброс и разные поддержки!

Нелегко было переодеваться за полторы минуты. Нужно было успеть снять коньки, поменять платья, надеть пуанты, расплести волосы и выбежать на сцену! В этом мне помогали две девочки из синхронного катания и Лидия Торопова (мама Софьи Титовой), благодаря им и успевала все сделать.

Не обошлось и без забавных моментов на премьере. Во время праздника Ивана Купалы, по сюжету Иван надевает Снегурочке на голову венок с розово-белыми цветками. Так вот, после того как Снегурочка растаяла, Иван остался в руках с… алым венком. Дело в том, что когда я исполняла танец вокруг костра, венок упал с моей головы и отлетел на другой конец льда.

Марк (Кондратюк) долго его искал, но именно тот – белый с розовым – не нашел. Взял, что было, и пошел катать свой номер. Но, мне кажется, замены никто не заметил. Зато в дальнейшем всегда отдавала венок прямо в руки Марку и только потом прыгала через костер», – рассказала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

«Выступать в «Лебедином озере» для меня было легче, чем в «Снегурочке». Было меньше выходов, я не переодевалась и не летала. Но попробовала еще одну танцевальную поддержку, а на последней репетиции – тройной выброс!

Конечно, упала. Но мне очень хотелось попробовать. Откатала пять шоу «Лебединое озеро». 4 и 5 января было по два шоу в день и одно 6 января. «Черный лебедь» как образ давался проще, он мне очень подходит.

«Снегурочка» – это другое. В роль Снегурочки я вжилась, хотя было сложно и непривычно. От этого, наверное, и очень интересно. Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. «Снегурочка» – это, пожалуй, больше детское новогоднее представление про добро и зло, про любовь и чудеса, про мечты, которые обязательно сбываются. И мне немного грустно, что оно закончилось», – добавила фигуристка.