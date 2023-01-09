Тарасова о российских фигуристах в Монголии: «Любое выступление было бы на пользу. Монголия не страна, что ли?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы могут выступить в Монголии.

– Я не слышала ничего об этом.

– А в целом выступление в Монголии бы пошло на пользу российским фигуристам сейчас?

– Любое выступление было бы на пользу. У нас в стране они тоже наверняка будут.

Что к Монголии‑то привязались? Монголия – это не страна, что ли? Ну поедут, выступят – хорошо, – сказала Тарасова.

Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)