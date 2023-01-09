Тарасова о российских фигуристах в Монголии: «Любое выступление было бы на пользу. Монголия не страна, что ли?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы могут выступить в Монголии.

– Я не слышала ничего об этом.

– А в целом выступление в Монголии бы пошло на пользу российским фигуристам сейчас?

– Любое выступление было бы на пользу. У нас в стране они тоже наверняка будут.

Что к Монголии‑то привязались? Монголия – это не страна, что ли? Ну поедут, выступят – хорошо, – сказала Тарасова.

Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)

13 комментариев

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Новый Орлеан
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Ответ Sat397
Жаль, что наша страна стала изгоем, в цивилизованном мире. Но раз уж сложилась подобная ситуация, почему бы не съездить фигуристам в Монголию? По Российским городам и весям ведь ездят они, Монголия чем хуже? Главное чтобы все было хорошо организовано монгольской стороной. Хотя и престижности никакой, в поездки в Монголию нет, для фигуристов обычный рабочий визит, для укрепление культурных связей, не более. Монголия страна по развитию на много слабее Казахстана и Узбекистана.
Цивилизованном? А разве в цивилизованном мире взрывают газопроводы и присваивают себе чужую собственность? Или в цивилизованном мире, где должно быть стремление к миру всё делается для того, чтобы война продолжалась. Чур от такой цивилизации!
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Hiro Nakamura
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Ответ DD102DD
Ездим куда можно, а не куда хотим - жуть.
Ну ты шо, Монголия - не страна чтоли по твоему? )))
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Sat397
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Жаль, что наша страна стала изгоем, в цивилизованном мире. Но раз уж сложилась подобная ситуация, почему бы не съездить фигуристам в Монголию? По Российским городам и весям ведь ездят они, Монголия чем хуже? Главное чтобы все было хорошо организовано монгольской стороной. Хотя и престижности никакой, в поездки в Монголию нет, для фигуристов обычный рабочий визит, для укрепление культурных связей, не более. Монголия страна по развитию на много слабее Казахстана и Узбекистана.
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Alexander X
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Ответ Denkaaaa
почему все так усердно разговаривают о соревнованиях в Монголии,которые будут проходить только в апреле,а ничего что скоро кубок первого канала и никто до сих пор не опубликовла списки?или что уже не интересно?
на этапы гп за пару дней составы объявляли... что вы ждёте о шоу?...
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Frost30
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Унизительно это все!!!
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fewral
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"У нас в стране они тоже наверняка будут."
Монгольские фигуристы?)
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Denkaaaa
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Ответ RS97
Что-то раньше у россиян подобных желаний соревноваться с монголами не возникало)
да там ,и соревноваться то не с кем
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Denkaaaa
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почему все так усердно разговаривают о соревнованиях в Монголии,которые будут проходить только в апреле,а ничего что скоро кубок первого канала и никто до сих пор не опубликовла списки?или что уже не интересно?
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RS97
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Что-то раньше у россиян подобных желаний соревноваться с монголами не возникало)
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Девушка Безимени
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)))
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Владимир
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Что, Монголы не соперники что-ли?
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DD102DD
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Ездим куда можно, а не куда хотим - жуть.
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DD102DD
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Лучше бы Лас-Вегас поехали - заодно и выступили бы.
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