Тарасова о российских фигуристах в Монголии: «Любое выступление было бы на пользу. Монголия не страна, что ли?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы могут выступить в Монголии.
– Я не слышала ничего об этом.
– А в целом выступление в Монголии бы пошло на пользу российским фигуристам сейчас?
– Любое выступление было бы на пользу. У нас в стране они тоже наверняка будут.
Что к Монголии‑то привязались? Монголия – это не страна, что ли? Ну поедут, выступят – хорошо, – сказала Тарасова.
Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)
Монгольские фигуристы?)