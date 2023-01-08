Татьяна Мишина: «Было бы интересно выступить в Монголии. Сейчас любой старт дает фигуристам мотивацию»

Теги сборная России Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы весной могут выступить в Монголии.

– Фигуристы вашей группы поедут выступать в Монголию? Туктамышеву, Коляду звали?

– Ничего не слышала на эту тему, чтобы кого‑то звали и по каким вообще критериям. Монголия – необычная страна для фигурного катания, в диковинку. В любом случае интересно было бы выступить там.

Сейчас любой старт, любое выступление дает движение фигуристам, мотивацию. Все наши ученики сейчас в тонусе, готовы кататься. Конечно, было бы интересно съездить в Монголию.

Любой старт важен и для опыта, и с эмоциональной точки зрения, – заявила Мишина.

Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)

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6 комментариев

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Елена Силкина
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Все уже про Монголию говорят в апреле, а Кубок 1-го канала уже никому не интересен что-ли? Кто там участвует? Он же уже скоро должен быть.
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Владимир
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Самое главное, там не остаться навсегда! 😁
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JSV
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Скорее всего договорились, что хрусталь всем выводком туда повезут, поэтому остальные группы под вопросом.
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Cantstoped
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Хочу в Монголию
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Marina Syrovova
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Ответ El Gran Capitan
Я так понял, сначала надо у Самой Загитовой разрешения спросить 😆
Ошибаетесь, разрешения надо спрашивать, кто находится под разбирательством по делу о допинге
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El Gran Capitan
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Я так понял, сначала надо у Самой Загитовой разрешения спросить 😆
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