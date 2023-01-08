Татьяна Мишина: «Было бы интересно выступить в Монголии. Сейчас любой старт дает фигуристам мотивацию»
Тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы весной могут выступить в Монголии.
– Фигуристы вашей группы поедут выступать в Монголию? Туктамышеву, Коляду звали?
– Ничего не слышала на эту тему, чтобы кого‑то звали и по каким вообще критериям. Монголия – необычная страна для фигурного катания, в диковинку. В любом случае интересно было бы выступить там.
Сейчас любой старт, любое выступление дает движение фигуристам, мотивацию. Все наши ученики сейчас в тонусе, готовы кататься. Конечно, было бы интересно съездить в Монголию.
Любой старт важен и для опыта, и с эмоциональной точки зрения, – заявила Мишина.
Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)
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