Татьяна Мишина: «Было бы интересно выступить в Монголии. Сейчас любой старт дает фигуристам мотивацию»

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы весной могут выступить в Монголии.

– Фигуристы вашей группы поедут выступать в Монголию? Туктамышеву, Коляду звали?

– Ничего не слышала на эту тему, чтобы кого‑то звали и по каким вообще критериям. Монголия – необычная страна для фигурного катания, в диковинку. В любом случае интересно было бы выступить там.

Сейчас любой старт, любое выступление дает движение фигуристам, мотивацию. Все наши ученики сейчас в тонусе, готовы кататься. Конечно, было бы интересно съездить в Монголию.

Любой старт важен и для опыта, и с эмоциональной точки зрения, – заявила Мишина.

Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)

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