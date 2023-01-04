Акатьева о победе на чемпионате России: «Для меня огромная честь быть победителем такого турнира»

Теги сборная России Первый канал чемпионат России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева рассказала об эмоциях от победы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

«Первая реакция – счастье и радость, потому что для меня огромная честь быть победителем такого турнира. 

Семья очень поддерживает всегда. Много звонков и сообщений мне поступило, очень за меня обрадовались – спасибо им большое за поддержку. 

Все силы и энергию я вложила в прокат, очень хотелось показать хороший результат, и когда я увидела баллы на табло, безумно обрадовалась и была очень счастлива. 

Поклонники приготовили мне большого мишку плюшевого, он благополучно прилетел со мной в Москву и теперь живет в моей комнате. А от родных было много миленьких подарочков и много слов поддержки и любви. 

Буду участвовать в Кубке Первого канала. Всех любителей фигурного катания приглашаю на этот турнир», – сказала Акатьева в эфире «Доброго утра» на Первом канале. 

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Наталья Грабовская
Лёд скользкий - всякое может быть - призовое место, а особенно победа, никому не гарантированы, поэтому удача и везение будут нелишними. Даже маститым спортсменам всегда приходится доказывать, что ты лучший, если ты не ушёл из профессионального (любительского) спорта, сколько бы ни было побед, не говоря о начинающих. Ведь не даром говорится, что легче завоевать первое место, чем его затем удержать.
Все это чушь, а доказательства требуют лишь фанаты проигравших. В спорте есть здесь и сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Грабовская
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Глокая Куздра
Кому важно? И каким образом победа на кубке докажет неслучайность победы на ЧР. А если не победит, то сдаст медаль обратно что-ли?)
Медаль не сдаст, но риторика изменится на 180 градусов, тем более, при такой конкуренции - любым промахом не преминут воспользоваться, и ещё неизвестно, как это скажется на психологическом настрое и дальнейших прокатах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красота Прекрасная, наша СуперСоник!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, это очень большая и значимая победа, ведь победить на ЧР стало очень сложно. Соня молодец. С победой, и успехов и побед и дальше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сонечка, ты умница и заслуженная ЧР! Этот титул теперь всегда с тобой, желаю удачи и успехов на КПК и финали Гран при.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Грабовская
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Den3Lo
Учитывая, что она выиграла в том году все свои старты, ей нечего доказывать, тк эта победа совершенно закономерна
Лёд скользкий - всякое может быть - призовое место, а особенно победа, никому не гарантированы, поэтому удача и везение будут нелишними. Даже маститым спортсменам всегда приходится доказывать, что ты лучший, если ты не ушёл из профессионального (любительского) спорта, сколько бы ни было побед, не говоря о начинающих. Ведь не даром говорится, что легче завоевать первое место, чем его затем удержать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глокая Куздра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Наталья Грабовская
Победы в Кубке Первого канала! Важно закрепить свой успех, доказав, что победа была неслучайной. Хочется видеть С. А. победительницей - она этого заслуживает.
Кому важно? И каким образом победа на кубке докажет неслучайность победы на ЧР. А если не победит, то сдаст медаль обратно что-ли?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Наталья Грабовская
Победы в Кубке Первого канала! Важно закрепить свой успех, доказав, что победа была неслучайной. Хочется видеть С. А. победительницей - она этого заслуживает.
Никому ничего доказывать не надо. Есть соревнования и каждое само по себе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень рад за Акатьеву что выиграла чемпионат. Теперь и на 1 канал приглашают.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Toplady
Что никуда не позвали больше , а тренеры в кике не очень довольны были, особенно глейх))
Тренерскому штабу , важен итоговый результат. Т. е. вся тумбочка, занятая их учениками. В этом плане, у ТШТ есть недовольство без сомнения. А по личностям, вот не надо выдумывать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Наталья Грабовская
Победы в Кубке Первого канала! Важно закрепить свой успех, доказав, что победа была неслучайной. Хочется видеть С. А. победительницей - она этого заслуживает.
Учитывая, что она выиграла в том году все свои старты, ей нечего доказывать, тк эта победа совершенно закономерна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marya Y
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи на Кубке и в следующем сезоне, Соня!)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Иванова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше поздно, чем никогда. С Новым годом, новая чемпионка России и в добрый путь!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tania09**
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Умничка ты наша. Надеюсь, много больших побед впереди.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toplady
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ezhik38
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спокойствие, скромность, доброжелательность = СуперСоник )
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Грабовская
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Победы в Кубке Первого канала! Важно закрепить свой успех, доказав, что победа была неслучайной. Хочется видеть С. А. победительницей - она этого заслуживает.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень рада за Соню. Думала ей не дадут выиграть.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий