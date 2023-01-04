Акатьева о победе на чемпионате России: «Для меня огромная честь быть победителем такого турнира»

рассказала об эмоциях от победы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Первая реакция – счастье и радость, потому что для меня огромная честь быть победителем такого турнира.

Семья очень поддерживает всегда. Много звонков и сообщений мне поступило, очень за меня обрадовались – спасибо им большое за поддержку.

Все силы и энергию я вложила в прокат, очень хотелось показать хороший результат, и когда я увидела баллы на табло, безумно обрадовалась и была очень счастлива.

Поклонники приготовили мне большого мишку плюшевого, он благополучно прилетел со мной в Москву и теперь живет в моей комнате. А от родных было много миленьких подарочков и много слов поддержки и любви.

Буду участвовать в Кубке Первого канала. Всех любителей фигурного катания приглашаю на этот турнир», – сказала Акатьева в эфире «Доброго утра» на Первом канале.