«Спасибо большое за возможность оказаться в сказке». Трусова после участия в шоу «Снегурочка»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова поблагодарила зрителей, участников и организаторов ледового шоу «Снегурочка» в Москве.

«Сегодня состоялось заключительное шоу «Снегурочка». Очень грустно ,что оно закончилось. Мне было невероятно интересно поучаствовать в таком шоу!

Спасибо большое Евгению Викторовичу (Плющенко) и Яне Александровне (Рудковской) за возможность оказаться в сказке. Спасибо всем участникам! Мне было приятно с вами кататься!

Спасибо зрителям за теплый прием и искреннюю поддержку! «Снегурочку» откатали, теперь – «Лебединое озеро»! Завтра премьера в Санкт Петербурге! Мы всех очень ждем!» – написала Трусова в телеграм-канале.

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