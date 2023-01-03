«Спасибо большое за возможность оказаться в сказке». Трусова после участия в шоу «Снегурочка»

Теги Евгений Плющенко женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова поблагодарила зрителей, участников и организаторов ледового шоу «Снегурочка» в Москве.

«Сегодня состоялось заключительное шоу «Снегурочка». Очень грустно ,что оно закончилось. Мне было невероятно интересно поучаствовать в таком шоу!

Спасибо большое Евгению Викторовичу (Плющенко) и Яне Александровне (Рудковской) за возможность оказаться в сказке. Спасибо всем участникам! Мне было приятно с вами кататься!

Спасибо зрителям за теплый прием и искреннюю поддержку! «Снегурочку» откатали, теперь – «Лебединое озеро»! Завтра премьера в Санкт Петербурге! Мы всех очень ждем!» – написала Трусова в телеграм-канале.

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15 комментариев

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TheWitcher
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Ответ HoratioH
Кстати, Трусова дико возбуждает меня как девушка. За это лето очень оформилась, появилась приятные глазу округлости. Рыжая бестия. Небось каждый день с Марком отрывается по полной программе
А потом Трусова проигрывает этапы ГП Самоделкиной, снимается с ЧР, а Марк вообще разваливается на турнире… Ну, хоть денег на шоу немного заработают пока на волне 🧐🎄🥂🍾🎉
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vanessa2021
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Ответ rtun
Кто-то мешком падал и без травм с партнёров, понимаю - АбЫднА, да.
Саша уверенно и безошибочно катала все шоу. Прыжки, поддержки, выбросы- все сделала.
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vanessa2021
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Ответ Vladimir Arutin
Здесь то возможно не все бюджетное .Во всяком случае зарплаты и билеты не бюджетные .А вот у Навки ,кроме дотаций, и зарплаты фигуристам платит бюджет и билеты покупает администрации и госкорпорации .
Новогодние шоу Плющенко- коммерческие, билеты на его шоу не раздают бюджетникам бесплатно.
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rtun
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Ответ Olgacher
И травма спины не мешает летать под куполом.
Кто-то мешком падал и без травм с партнёров, понимаю - АбЫднА, да.
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Kontiolahti
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Что в этом паноптикуме делает Алиев.. 😒
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Darth_Pershman
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Ответ Olgacher
И травма спины не мешает летать под куполом.
"А был ли мальчик"?
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rtun
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Ответ Глафира Бахтиярова
Блинчик, Вам известно, что мультиаккаунтинг запрещен правилами данного сайта?
Это не Блинчик🤪 это некий антифанат Саши с очень знакомым стилем.
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Глафира Бахтиярова
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Ответ HoratioH
Кстати, Трусова дико возбуждает меня как девушка. За это лето очень оформилась, появилась приятные глазу округлости. Рыжая бестия. Небось каждый день с Марком отрывается по полной программе
Блинчик, Вам известно, что мультиаккаунтинг запрещен правилами данного сайта?
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rtun
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Ответ HoratioH
Ну ещё бы грустно, что шоу закончилось. Столько бюджетного бабла срубила за покатульки с Марком
Бюджетное бабло рубит Щербакова в Питере, где билеты приходится раздавать бюджетникам. У Плющенко успешное коммерческое шоу, к великой печали Навки🤡🤡😁
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Vladimir Arutin
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Ответ HoratioH
Ну ещё бы грустно, что шоу закончилось. Столько бюджетного бабла срубила за покатульки с Марком
Здесь то возможно не все бюджетное .Во всяком случае зарплаты и билеты не бюджетные .А вот у Навки ,кроме дотаций, и зарплаты фигуристам платит бюджет и билеты покупает администрации и госкорпорации .
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Anneta28
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Ответ HoratioH
Ну ещё бы грустно, что шоу закончилось. Столько бюджетного бабла срубила за покатульки с Марком
А вас также волнует сколько бюджетного бабла уходит на так называемую сво?
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Лилибет
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Замечательные фотографии,Александра повзрослела и стала шикарной девушкой🥰
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HoratioH
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Olgacher
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Ответ HoratioH
Ну ещё бы грустно, что шоу закончилось. Столько бюджетного бабла срубила за покатульки с Марком
И травма спины не мешает летать под куполом.
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HoratioH
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Ну ещё бы грустно, что шоу закончилось. Столько бюджетного бабла срубила за покатульки с Марком
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