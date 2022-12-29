Татьяна Тарасова: «Предстоящий год мы проведем без международных соревнований. А со следующего года, надеюсь, включимся»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что через год российские фигуристы вернутся на международные старты.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.
«Предстоящий год мы проведем без международных соревнований. Но это до полугода.
А потом я надеюсь, что со следующего года мы включимся в международные соревнования, чемпионаты Европы и мира. Надеюсь, что будет так», – сказала Тарасова.
ФФКР переименуем в МФФКР.
Международная федерация фигурного катания на коньках России