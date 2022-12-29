Татьяна Тарасова: «Предстоящий год мы проведем без международных соревнований. А со следующего года, надеюсь, включимся»

Теги Татьяна Тарасова ISU Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что через год российские фигуристы вернутся на международные старты.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

«Предстоящий год мы проведем без международных соревнований. Но это до полугода.

А потом я надеюсь, что со следующего года мы включимся в международные соревнования, чемпионаты Европы и мира. Надеюсь, что будет так», – сказала Тарасова. 

13 комментариев

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Osik92
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Ну кстати к осени 23 может что то и изменится
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Владимир Харько
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К следующему сезону мало кто сможет участвовать в ГП, наверное и своего этапа не будет, на ЧЕ и ЧМ тоже по одному представителю будет. А вот по юниорам заявится бомбический состав и вынесут всех.
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srr
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Возможно новый главный чиновник после выборов 2024 года сможет с теми кто отстранял договориться о снятии запретов
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Цугундер Иваныч
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Маразм и у этой особы
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Defender64
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Ответ Алексей ПК
Включимся мы, когда начнем создавать свои международные федерации
Своя международная федерация - это звучит!
ФФКР переименуем в МФФКР.
Международная федерация фигурного катания на коньках России
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Anneta28
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Ответ Новый Орлеан
Наивность. Дело не в деде. Сколько времени прошло после дисквалификаций росспортсменов? С России сняли бан? В политике ещё хуже. В спорте Мутка и прочих давно нет. А бан есть.
Так в том-то и дело, что дело в деде, а не в Мутках.
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Новый Орлеан
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Ответ Anneta28
Комментарий удален модератором
Наивность. Дело не в деде. Сколько времени прошло после дисквалификаций росспортсменов? С России сняли бан? В политике ещё хуже. В спорте Мутка и прочих давно нет. А бан есть.
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Anneta28
Комментарий удален
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Сергей Дроздов
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Ещё раз для молодых и неокрепших духом о неполноценности без гейевропии и америкосии...и постоянно с такой настойчивостью, что задумываешься – для чего это?
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Самая цитируемая и вообще недура
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Оптимистка
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Алоизий Могарыч
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Надежды юношей питают
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Алексей ПК
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Ответ Товарищ Майор.
Надеюсь разум восторжествует и российских/белорусских спортсменов допустят до соревнований хотя бы во второй половине года
Включимся мы, когда начнем создавать свои международные федерации
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Товарищ Майор.
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Надеюсь разум восторжествует и российских/белорусских спортсменов допустят до соревнований хотя бы во второй половине года
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бородатый грузин
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Аминь !
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