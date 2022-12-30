Валиева – композитору сериала «Уэнздей»: «Большое спасибо за вашу поддержку!»

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила за поддержку американского композитора Дэнни Эльфмана, автора музыки к сериалу «Уэнздей».

Ранее Валиева исполнила показательный номер по мотивам сериала. Сегодня Эльфман выложил видео ее выступления у себя в сторис, также он отметил аккаунт россиянки и добавил картинку с олимпийскими кольцами.

«Большое спасибо за вашу поддержку!» – написала Валиева в инстаграме.

«Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голливудским фильмам, в том числе и к сериалу Wednesday, поддержал мое выступление у себя в сторис. Невероятно приятно!» – добавила фигуристка.

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