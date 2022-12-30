Валиева – композитору сериала «Уэнздей»: «Большое спасибо за вашу поддержку!»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка кино Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила за поддержку американского композитора Дэнни Эльфмана, автора музыки к сериалу «Уэнздей».

Ранее Валиева исполнила показательный номер по мотивам сериала. Сегодня Эльфман выложил видео ее выступления у себя в сторис, также он отметил аккаунт россиянки и добавил картинку с олимпийскими кольцами.

«Большое спасибо за вашу поддержку!» – написала Валиева в инстаграме.

«Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голливудским фильмам, в том числе и к сериалу Wednesday, поддержал мое выступление у себя в сторис. Невероятно приятно!» – добавила фигуристка.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот здорово, что поблагодарила, простым людям нечего делить, как бы политики не старались всех рассорить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хочется пожелать терпения этому композитору - на него теперь посыпется...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Камила и ТШТ под самый новый год нагнули всех хейтеров буквой зю и заставили восхищаться собой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурманчанин37
Кого бы на разведку в твиттер Дюамель отправить? Как она там, жива?
Наверное, лопнула уже от злости))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
недотрах Валяевой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Иди на.... , жаба космическая...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурманчанин37
Кого бы на разведку в твиттер Дюамель отправить? Как она там, жива?
Наверняка её бомбанет, как и старушку Бабилонию))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lyubov61
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Истинное искусство не имеет границ.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кого бы на разведку в твиттер Дюамель отправить? Как она там, жива?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий