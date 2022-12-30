Александра Трусова: «Главное событие года – Олимпиада, также запоминающимся на всю жизнь был первый совместный отпуск с Кондратюком в Дубае»

Российская фигуристка подвела итоги года.

«Этот год для меня был очень насыщенный и интересный. Самое главное событие – конечно, ! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент было очень сложно. Рада, что получилось сделать пять четверных именно на Играх. Никогда этого не забуду!

Также очень запоминающимся – на всю жизнь – был отдых в Дубае. Наш первый совместный отдых с Марком ( ).

Да и лето выдалось очень интересным. Попробовала себя в разных видах спорта: прыжки в длину, прыжки с шестом, керлинг, хоккей, футбол. Надеюсь еще много чего попробовать в жизни. Очень много было шоу в этом году, но мне нравится выступать для публики», – написала Трусова.