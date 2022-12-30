Александра Трусова: «Главное событие года – Олимпиада, также запоминающимся на всю жизнь был первый совместный отпуск с Кондратюком в Дубае»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги года.

«Этот год для меня был очень насыщенный и интересный. Самое главное событие – конечно, Олимпиада! Это было невероятно волнительно и трудно. Собраться и выступить на максимум в нужный момент было очень сложно. Рада, что получилось сделать пять четверных именно на Играх. Никогда этого не забуду!

Также очень запоминающимся – на всю жизнь – был отдых в Дубае. Наш первый совместный отдых с Марком (Кондратюком).

Да и лето выдалось очень интересным. Попробовала себя в разных видах спорта: прыжки в длину, прыжки с шестом, керлинг, хоккей, футбол. Надеюсь еще много чего попробовать в жизни. Очень много было шоу в этом году, но мне нравится выступать для публики», – написала Трусова.

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8 комментариев

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Ксения Маркова
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Желаю, чтобы в новом году Саша чаще радовала нас спортивными достижениями, а не новостями с жёлтых полос!
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Александр Шульгин
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Ответ Nowhere_Girl
«впервые в истории» 😅 виден чей-то почерк…
Ну не думаете же вы что Трусова сама эти опусы пишет
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Manukello
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Ответ justbored
а космы-то космы крашены, посмотрите на эту срамницу бесстыжую!
Ды вообще! Срамотница!
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justbored
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Ответ Manukello
Постеснялась бы любови на людях обсуждать
а космы-то космы крашены, посмотрите на эту срамницу бесстыжую!
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Биатлонная зима
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А молодец Саша
Здоровья всем и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ 🌲
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Nowhere_Girl
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«впервые в истории» 😅 виден чей-то почерк…
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Ответ Manukello
Постеснялась бы любови на людях обсуждать
А чего ей стесняться, Саша совершеннолетняя уже.
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Manukello
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Постеснялась бы любови на людях обсуждать
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