Евгений Плющенко не смог выступить на премьере шоу «Снегурочка». У него температура 39,4

Двукратный олимпийский чемпион из-за болезни не смог принять участие в премьере ледового шоу «Снегурочка».

Об этом сообщила супруга Плющенко, продюсер .

«К сожалению, за 25 историй в большом спорте у нас случилась неприятность. 39,2-39,4 – температура у Евгения Плющенко. Это впервые в его истории. Понимаю, что очень много зрителей пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Обстоятельства сложились так, что врачи не смогли его сегодня поднять, у него грипп.

У нас есть прекрасная замена – роль Волшебника будет исполнять двукратный вице-чемпион России, двукратный вице-чемпион Европы Александр Самарин. Я могу все – но спеть за Диму Билана и откататься за Евгения Плющенко я не могу», – сказала Рудковская перед началом шоу.

Также в шоу выступают Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Софья Муравьева.

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