Евгений Плющенко не смог выступить на премьере шоу «Снегурочка». У него температура 39,4

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Александр Самарин Здоровье ледовые шоу Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко из-за болезни не смог принять участие в премьере ледового шоу «Снегурочка».

Об этом сообщила супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская.

«К сожалению, за 25 историй в большом спорте у нас случилась неприятность. 39,2-39,4 – температура у Евгения Плющенко. Это впервые в его истории. Понимаю, что очень много зрителей пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Обстоятельства сложились так, что врачи не смогли его сегодня поднять, у него грипп.

У нас есть прекрасная замена – роль Волшебника будет исполнять двукратный вице-чемпион России, двукратный вице-чемпион Европы Александр Самарин. Я могу все – но спеть за Диму Билана и откататься за Евгения Плющенко я не могу», – сказала Рудковская перед началом шоу.

Также в шоу выступают Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Софья Муравьева.

«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России

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85 комментариев

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koba10
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Ответ vanessa2021
Блин, какая Сашка стала классная, статная, женственная, тягучая, катит на ребрах.
Робот стал женственной)))
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dima-dorozhkin
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Не стоит волноваться. Через день будет завтракать в компании друзей, а ещё через пару дней выйдет на лёд, как ни в чём не бывало.
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Философия
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Ответ Светлана Менова
Пусть оставляют, лишь бы на соревнованиях больше его не видеть.
И следующее шоу, будет про Буратино...
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Философия
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Ответ Sektor_5
Жень, градусник сфоткай, чтобы уж до конца.)
Можно было не напрягаться, и сунуть фото Сашиного градусника с ЧР. Все равно, температура у обоих одинаковая.
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Сергей Дроздов
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Ответ Есения Скокова
Неужели и тут всемогущая Алессандра постаралась))
Лежит щас поди на кровати Романовых – страдает сердешный... Здоровья тебе, наш дорогой антиквар!
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Сергей Дроздов
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Ответ Sektor_5
То есть вместо подготовки к ЧР учила двойные выбросы и поддержки, а в Красноярск чисто пофоткаться в ярком костюмчике прилетала.
Так в теннисе часто бывает (в частности Шарапова на "СПб оупен") – знают, что играть не будет, но билеты под нею продают, а за день до начала нежданная болезнь...зрителей по боку, а сама пошла учить двойной выброс. Так что в истории с Трусовой, кажется, что замазаны многие – от начала до конца...
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Ответ vanessa2021
Я сейчас на шоу сижу. Что Саша творит- двойные выбросы, верхние поддержки в шпагате. Только не поняла, кто парнер)) высокий парень какойто
Ян, харэ рекламить свое шоу) не устала?
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Natalia Solomakha
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Ответ Sektor_5
Трудяги и ничего не боящиеся не снимаются трусливо с ЧР под вымышленным предлогом.
Железняков, Вы? :) Каждый останется при своем мнении, Вы же понимаете, дальше нет смысла дискутировать.
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Sektor_5
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Ответ Natalia Solomakha
Столько отличных фигуристов в Красноярске выступили - это ж круто, зачем на Сашином неучастии зацикливаться. Пора уже проехать это всем, в прошлом. Ну, если и правда забесплатно набрасываете на Трусову. А Саша талантище и трудяга - все умеет, похоже, и ничего не боится, IMHO.
Трудяги и ничего не боящиеся не снимаются трусливо с ЧР под вымышленным предлогом.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ Tanzoli*
И здесь впервые в истории, да что же ты будешь делать! Опять нет повода не выпить😂
Это топ👍😂😂😂
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Большое Путешествие Рузика
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Опять впервые в истории))))
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Есения Скокова
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Ответ Raduga
Получается, абсолютно верно ее насильно сняли с ЧР)
дело в том, что после гриппа надо спокойно хотя бы неделю провести. а не на шоу скакать, грипп в отличие от орви может дать осложнение даже на сердце.
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Есения Скокова
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Неужели и тут всемогущая Алессандра постаралась))
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philadelphia7650
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Ответ Россиянин 89
Жаль. Здоровья Евгению! А эпидемия гриппа стала проблемой почти масштаба ковида. Будьте все внимательны к своему здоровью!
а главное - не посещайте "клуб завтрак", особенно когда там сидят мультиквадистки!
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Natalia Solomakha
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Ответ Sektor_5
То есть вместо подготовки к ЧР учила двойные выбросы и поддержки, а в Красноярск чисто пофоткаться в ярком костюмчике прилетала.
Столько отличных фигуристов в Красноярске выступили - это ж круто, зачем на Сашином неучастии зацикливаться. Пора уже проехать это всем, в прошлом. Ну, если и правда забесплатно набрасываете на Трусову.
А Саша талантище и трудяга - все умеет, похоже, и ничего не боится, IMHO.
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vanessa2021
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Блин, какая Сашка стала классная, статная, женственная, тягучая, катит на ребрах.
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vanessa2021
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Саша на пуантах балет танцует! НА ПУАНТАХ! Щас фуэте сделает)))
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Sektor_5
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Ответ Natalia Solomakha
На "Снегурочке" нифига непонятно, но очень интересно. У Саши неожиданно двойной выброс и симпатичные поддержки - умница, эффектно (и белый ей идет).
То есть вместо подготовки к ЧР учила двойные выбросы и поддержки, а в Красноярск чисто пофоткаться в ярком костюмчике прилетала.
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Natalia Solomakha
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Ничосе экшн у них в "Снегурке" :))
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Sektor_5
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Жень, градусник сфоткай, чтобы уж до конца.)
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Sektor_5
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У них с Трусовой даже температура одинаковая - 39.4 😂😂😂
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Лилибет
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Ответ vanessa2021
Кстати, да, скорее всего Дима Михайлов, он же парник. Но я офигела, увидев Сашу в верхней поддержке, в полном шпагате. Немного неприлично, но очень красиво! Выброс двойной приземлила. Я вот восхищалась Косторной, как она выброс натренировала, оказывается Саша тоже выброс тренила. У прыгучих девочек наверное легко выбросы получаются)))
На видео очень красиво,в живую, наверное, вообще огонь🔥 за любой кипиш,лишь бы здоровье в порядке было)
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Зоя Кудряшова
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Ответ Россиянин 89
Кинувшая меня в ЧС Светка Менова пишет, что Самарин смелый, потому что его Рудковские крышуют. А Железняков почему смелый? Потому что его Гога крышует?
Потому что он ничто. Такая маленькая Жучка.
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Jessi
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Ответ Залина Малина
Может, лучше оставите Самарина. Плющ все-таки уже фигурист прошлого
Люди идут на Плющенко , особенно женщины
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Зоя Кудряшова
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Ответ Лилибет
Может, Дмитрий Михайлов?
С Михайловым видела очень красивый номер у Саши. Наверно это.
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